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المباريات التي سيغيب عنها يزن النعيمات ومدة غيابه

رياضة

2024-12-03 | 05:24
المباريات التي سيغيب عنها يزن النعيمات ومدة غيابه
505 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشف نادي العربي القطري عن مدة غياب لاعب الفريق الأول يزن النعيمات بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية 2024-2025.


مدة غياب يزن النعيمات عن العربي القطري

أكد العربي القطري في بيانًا رسميًا أن يزن النعيمات يغيب عن الفريق لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع بعدما أجرى اللاعب عملية جراحية بنجاح بعد الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مباراة فريقه ضد الاتفاق في دوري أبطال الخليج للأندية التي انتهت بهزيمة الفريق القطري بهدفين مقابل هدف.
المباريات التي سيغيب عنها يزن النعيمات

جاءت المباريات التي سيغيب عنها يزن النعيمات كما يلي:

الاتفاق ضد العربي – الأربعاء 4 ديسمبر 2024 – دوري أبطال الخليج للأندية.

العربي ضد أم صلال – الأحد 8 ديسمبر 2024 – الدوري القطري.

العربي ضد أم صلال – الجمعة 13 ديسمبر 2024 – كأس قطر نصف النهائي.

العربي ضد الشحانية – الأحد 12 يناير 2025 – الدوري القطري.

الوكرة ضد العربيالجمعة 24 يناير 2025 – الدوري القطري.

ومن المتوقع أن يكون يزن النعيمات جاهزا لمباراة العربي ضد السد التي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري القطري يوم الجمعة 31 يناير 2025 على استاد الثمامة، ويتواجد مع المنتخب الأردني في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا في شهر مارس القادم حيث يواجه منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي القادمة لشهر مارس 2025 منتخب فلسطين في الجولة السابعة ومنتخب كوريا الجنوبية في الجولة الثامنة وستكون مباريات مهمة لحسم موقف النشامى من التأهل إلى نهائيات المونديال 2026.

يتواجد منتخب الأردن في المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم آسيا 2026 بجانب منتخب كوريا الجنوبية والعراق وعمان والكويت وفلسطين وجاء الترتيب كما يلي:

1 – كوريا الجنوبية 14 نقطة.

2 – منتخب العراق 11 نقطة.

3 – منتخب الأردن 9 نقاط.

4 – منتخب عمان 6 نقاط.

5 – منتخب الكويت 4 نقاط.

6 – منتخب فلسطين 3 نقاط.
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يزن

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