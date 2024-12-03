المباريات التي سيغيب عنها يزن النعيمات ومدة غيابه

مدة غياب يزن النعيمات عن القطريأكد القطري في بيانًا رسميًا أن يزن النعيمات يغيب عن لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع بعدما أجرى اللاعب عملية جراحية بنجاح بعد الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مباراة فريقه ضد في دوري أبطال الخليج للأندية التي انتهت بهزيمة القطري بهدفين مقابل هدف.المباريات التي سيغيب عنها يزن النعيماتجاءت المباريات التي سيغيب عنها يزن النعيمات كما يلي:ضد – الأربعاء 4 ديسمبر 2024 – دوري أبطال الخليج للأندية.ضد أم صلال – الأحد 8 ديسمبر 2024 – الدوري القطري.ضد أم صلال – 13 ديسمبر 2024 – كأس قطر نصف النهائي.ضد الشحانية – الأحد 12 يناير 2025 – الدوري القطري.الوكرة ضد – 24 يناير 2025 – الدوري القطري.ومن المتوقع أن يكون يزن النعيمات جاهزا لمباراة ضد السد التي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري القطري يوم 31 يناير 2025 على استاد الثمامة، ويتواجد مع المنتخب الأردني في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا في شهر مارس القادم حيث يواجه منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي القادمة لشهر مارس 2025 منتخب فلسطين في الجولة السابعة ومنتخب كوريا الجنوبية في الجولة الثامنة وستكون مباريات مهمة لحسم موقف النشامى من التأهل إلى نهائيات المونديال 2026.يتواجد منتخب الأردن في المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم آسيا 2026 بجانب منتخب كوريا الجنوبية والعراق وعمان والكويت وفلسطين وجاء الترتيب كما يلي:1 – كوريا الجنوبية 14 نقطة.2 – منتخب العراق 11 نقطة.3 – منتخب الأردن 9 نقاط.4 – منتخب عمان 6 نقاط.5 – منتخب الكويت 4 نقاط.6 – منتخب فلسطين 3 نقاط.