بعد غياب 4 مباريات.. مدريد يستعيد أحد عناصره الأساسية

وعاد لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني إلى قائمة ريال مدريد عقب تعافيه من التواء في الكاحل الأيسر الذي غاب بسببه عن آخر 4 مباريات لفريقه.وأكمل تشواميني مع زملائه آخر مرانين في الفريق، وصار جاهزا بنسبة 100% للمشاركة منذ بداية المباراة، وفقا لما أكده المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.مع ذلك، لم يؤكد المدرب ما إذا كان سيدفع به الملعب أم في الدفاع.ومع الفرنسي، يظل أنشيلوتي يعاني غيابات كل من فينيسيوس جونيور وإدواردو كامافينغا وداني كارفاخال وإيدر ميليتاو ودافيد ألابا.واستدعى أنشيلوتي مهاجم فريق الرديف، جونسالو غارسيا الذي سجل رباعية السبت الماضي أمام فريق ميريدا.قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباوحراسة المرمى: تيبو كورتوا وأندري لوني وسرخيو ميستري.الدفاع: لوكاس فاسكيز وخيسوس غاييخو وفران غارسيا وأنطونيو روديغر وفيرلان ميندي وراؤول أسينسيو ولورنزو أغوادو.لاعب الوسط: جود بيلينغهام وفيدي فالفيردي ولوكا مودريتش وأوريلين تشواميني وأردا غولر وداني سيبايوس.المهاجم: كيليان مبابي وإندريك وبراهيم دياز ورودريغو غويش وجونسالو غارسيا.