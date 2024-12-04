المطربة الشهيرة لولا إنديغو تكشف "سرا" عن فينيسيوس (صورة)

ونشرت لولا إنديغو صورة لها مع فينيسيوس في العام 2023 خلال إحيائها إحدى الحفلات بملعب "سانتياغو برنابيو".

وكانت لولا إنديغو واحدة من الضيوف في "لا ريفولتا"، إذ أشارت إلى أنها "ترى بأن فينيسيوس هو اللاعب الأفضل في العالم، كما أنه كان يستحق الحصول على الكرة الذهبية، التي ذهبت في النهاية إلى النجم الإسباني رودري لاعب فريق سيتي".وأضافت: أنا "أشجع من أجل فينيسيوس، عليك أن تدعم أصدقاءك، بالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم، عندما التقيت به صدمت أنه يمتنع عن شرب الخمر، لم يشرب كأسا من الكحول في حياته، أنا مندهشة من احترافيته".وسألها المقدم إن كانا صديقين مقربين وإن كانا يلتقيان كثيرا، فأجابت: "نعم، نحن نلتقي، يأتي لدعمي في مناسباتي، تلك الصورة التي عرضتموها كانت عندما قدمت ألبومي الجديد، وقد حضر، إنه صديق داعم، لم أكن أعرف شيئا عن كرة القدم، لكني أصبحت مشجعة لريال بسبب فيني".وكانت المغنية الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أكدت في وقت سابق، أنها ستقوم بإحياء حفل آخر في "سانتياغو برنابيو" في الـ14 من حزيران 2025.ويستمر غياب فينيسيوس عن مباريات في الفترة الحالية بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا خلال لقاء ليغانيس، ومن المتوقع غيابه لمدة تصل إلى شهر.ويحل فريق ضيفا على فريق أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأربعاء، على "سان ماميس" ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الليغا.ويحتل حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 33 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن برشلونة الذي لعب مباراتين أكثر.بينما يشغل نادي أتلتيك بيلباو المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 26 نقطة.