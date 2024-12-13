تعرف على نتائج قرعة التصفيات الأوروبية لمونديال 2026

وتم تقسيم المنتخبات على 12 مجموعة، كالتالي:الأولى: الفائز من ألمانيا وإيطاليا (في دور الثمانية بدوري الأمم) مع سلوفاكيا ولوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.الثانية: سويسرا والسويد وسلوفينيا وكوسوفو.الثالثة: الخاسر من الدنمارك والبرتغال (في دور الثمانية بدوري الأمم) مع اليونان واسكتلندا وبيلاروسيا.الرابعة: أوكرانيا وأيسلندا وأذربيجان، والفائز من فرنسا وكرواتيا (في دور الثمانية بدوري الأمم).الخامسة: تركيا وجورجيا وبلغاريا، مع الفائز من إسبانيا ضد هولندا (في دور الثمانية بدوري الأمم).السادسة: المجر وأيرلندا وأرمينيا، إضافة للفائز من الدنمارك والبرتغال (في دور الثمانية بدوري الأمم).السابعة: بولندا وفنلندا وليتوانيا، مع الخاسر من مواجهة هولندا وإسبانيا (في دور الثمانية بدوري الأمم).الثامنة: النمسا ورومانيا والبوسنة وقبرص.التاسعة: النرويج وإستونيا والكيان الصهيوني، والخاسر من ألمانيا ضد إيطاليا (في دور الثمانية بدوري الأمم).العاشرة: بلجيكا وويلز ومقدونيا الشمالية وكازاخستان.ال11: صربيا وألبانيا ولاتفيا وإنجلترا.ال12: التشيك ومونتينيجرو وجزر فارو، والخاسر من كرواتيا ضد فرنسا (في دور الثمانية بدوري الأمم).وسيتأهل من أوروبا 16 منتخبا لكأس العالم 2026، والتي ستكون النسخة الأولى بمشاركة 48 منتخبا.