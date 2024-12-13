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أنشيلوتي يحدد فرص مشاركة مبابي بكأس القارات للأندية

رياضة

2024-12-13 | 11:23
أنشيلوتي يحدد فرص مشاركة مبابي بكأس القارات للأندية
340 مشاهدة

حدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني فرص مشاركة كيليان مبابي نجم الفريق في بطولة كأس القارات للأندية فيفا إنتركونتيننتال المقامة في قطر.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "حالة مبابي ليست خطيرة، ولكنه لن يشارك في مباراة رايو فاييكانو غداً".
واستدرك المدرب الإيطالي المخضرم: "ولكن كيليان سيسافر معنا إلى قطر، وهناك سندرس موقفه وإمكانية المجازفة به".
ويعاني كيليان مبابي من إصابة عضلية أجبرت أنشيلوتي على استبداله في أول نصف ساعة من مباراة أتالانتا.
وأكد مدرب ريال مدريد أن لاعب الوسط إدواردو كامافينجا تعافى من إصابته وجاهز للمشاركة في مباراة الغد.
وشدد "مواجهة فاييكانو لطالما تبقى مباراة صعبة علينا، فهم فريق شرس، ولكننا نثق في أنفسنا، وسنخوض اللقاء بحماس شديد بعد الفوز على أتالانتا في بيرجامو بدوري الأبطال".
وأتم أنشيلوتي"الفوز على أتالانتا يدعو للتفاؤل، لأننا تجاوزنا اختبارات صعبة في المباراة بفضل العمل الجماعي والالتزام الدفاعي".
وبعد مواجهة فاييكانو يطير الفريق الملكي إلى قطر لخوض المباراة النهائية لكأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل الذي استضاف نهائي مونديال 2022.
وينتظر ريال مدريد الفائز من مواجهة الأهلي المصري ضد باتشوكا المكسيكي التي ستقام على ملعب 974، غدا السبت.
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