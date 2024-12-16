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مزاملة ميسي ومونديال الهلال.. 5 تصريحات مثيرة من نيمار

رياضة

2024-12-16 | 06:02
مزاملة ميسي ومونديال الهلال.. 5 تصريحات مثيرة من نيمار
184 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الهلال السعودي، أنه يحلم بتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج مع "الزعيم" بلقب كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك الهلال في كأس العالم للأندية 2025، حيث يلعب ضمن المجموعة الثامنة التي تضم إلى جواره ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي.

وقال نيمار، في تصريحات لراديو "مونت كارلو" الفرنسي: "كأس العالم للأندية 2025 مهمة للغاية للفريق، وأنا أريد أن أدافع عن ألوان الهلال في البطولة".

وتأتي تصريحات نيمار لترد على الشائعات التي تحدثت عن إمكانية أن يرتدي النجم البرازيلي قميص إنتر ميامي الأمريكي في المونديال، ويعود لمزاملة الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز اللذين لعب إلى جوارهما من قبل في برشلونة الإسباني.



ولعب نيمار خلال الفترة من 2014 إلى 2017 مع ميسي وسواريز في برشلونة، حيث كونوا معاً ثلاثياً فتاكاً فاز بدوري أبطال أوروبا في 2015 وعرف باسم "MSN".

الحياة في السعودية
من ناحية أخرى، أثنى نيمار على الأجواء في المملكة العربية السعودية من حيث المستوى الفني والمعيشة وهو الأمر الذي أكد أنه فاجأه عند قدومه إلى المملكة.

وأوضح: "قرار التواجد في المملكة كان موفقاً، سنذهب لكأس العالم للمنافسة وليس للتنزه إن هذه البطولة مهمة للغاية للهلال وتعني الكثير".

إلا أن نيمار شدد على أنه شعر بالظلم من معاملة بعض الجماهير له رغم أنه كان يقدم كل شيء على أرض الملعب.

وواصل موضحاً: "حضروا إلى منزلي وأرادوا اقتحامه والاعتداء علي، وتجاوزوا كل الحدود.. العلاقة كانت معقدة للغاية".

إلا أن نيمار وصف مسيرته مع "بي إس جي" بأنها شهدت أفضل فترة قدم خلالها مستويات فنية مميزة، مختتماً: "لذلك أشعر براحة ضمير وارتياح".
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ميسي

مونديال الهلال

تصريحات مثيرة من نيمار

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