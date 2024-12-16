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الفيفا يعلن موعد ومكان حفل جوائز الأفضل

رياضة

2024-12-16 | 11:22
الفيفا يعلن موعد ومكان حفل جوائز الأفضل
المصدر:
موقع كووورة
101 مشاهدة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في بيان مفاجئ اليوم الاثنين، عن موعد ومكان حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم لعام 2024.

وذكر فيفا، أن الفائزين سيتم الإعلان عنهم في حفل خاص بالعاصمة القطرية الدوحة، غدا الثلاثاء، سيتم بثه مباشرة.

وسيلتقي ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي في المباراة النهائية لبطولة كأس إنتركونتيننتال، بعد غد الأربعاء، وهو اليوم الذي يصادف الذكرى السنوية لنهائي كأس العالم 2022 في البلاد.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية الموسعة في حزيران المقبل.

ووفقا لبيان فيفا فإن كبار الشخصيات سيتواجدون في حفل عشاء، بما في ذلك جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.

ويعد أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العام، رودري لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الإسباني، الذي فاز بالفعل بجائزة الكرة الذهبية، والبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

ويتواجد تشابي ألونسو، الفائز بالثنائية المحلية مع باير ليفركوزن في قائمة المرشحين لأفضل مدرب لفرق الرجال، كما سيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز في فئة السيدات، حيث تبحث أيتانا بونماتي عن الحصول على جائزة أفضل لاعبة للعام الثاني على التوالي.

وتم اختيار جميع الفائزين بالجوائز من خلال نظام تصويت متساو بين المشجعين (التصويت عبر الإنترنت)، والقادة والمدربين الحاليين لجميع الفرق الوطنية للسيدات - الرجال وممثلي وسائل الإعلام.
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