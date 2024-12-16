الفيفا يعلن موعد ومكان حفل جوائز الأفضل

وذكر فيفا، أن الفائزين سيتم عنهم في حفل خاص بالعاصمة القطرية الدوحة، غدا الثلاثاء، سيتم بثه مباشرة.وسيلتقي ريال وباتشوكا المكسيكي في المباراة النهائية لبطولة كأس إنتركونتيننتال، بعد غد الأربعاء، وهو اليوم الذي يصادف الذكرى السنوية لنهائي كأس العالم 2022 في البلاد.وستقام كأس العالم للأندية الموسعة في حزيران المقبل.ووفقا لبيان فيفا فإن كبار الشخصيات سيتواجدون في حفل عشاء، بما في ذلك جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.ويعد أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العام، رودري لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الإسباني، الذي فاز بالفعل بجائزة الكرة الذهبية، والبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال .ويتواجد تشابي ألونسو، الفائز بالثنائية المحلية مع باير ليفركوزن في قائمة المرشحين لأفضل مدرب لفرق الرجال، كما سيتم عن الفائزين بالجوائز في فئة السيدات، حيث تبحث أيتانا بونماتي عن الحصول على جائزة أفضل لاعبة للعام الثاني على التوالي.وتم اختيار جميع الفائزين بالجوائز من خلال نظام تصويت متساو بين المشجعين (التصويت عبر الإنترنت)، والقادة والمدربين الحاليين لجميع الفرق الوطنية للسيدات - الرجال وممثلي وسائل الإعلام.