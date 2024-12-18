لاعب سابق يهاجم كاساس والاتحاد العراقي قبل "خليجي 26".. ما القصة؟

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وتتألف قائمة المنتخب لمعسكر الدوحة التحضيري لبطولة كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، من 27 لاعبًا، على أن يتم تقليصها إلى 26 قبل الدخول بالبطولة بيوم واحد.وقال محمد، "إن الاتحاد يتحدث في أكثر من مناسبة عن وجود أزمة مالية، وعدم توفر السيولة النقدية، لكنه في المقابل يجري للمنتخب معسكرات خارجية، وآخرها معسكر الدوحة الذي يأتي قبل الدخول في كأس الخليج".وأضاف: "مثل هذه المعسكرات يجب أن تلغى، كان الأجدر بالاتحاد أن يقيم معسكر المنتخب في البصرة، لأن الأجواء فيها مشابهة جدًّا للأجواء في الكويت، أيضًا كان سيوفر الأموال للاتحاد العراقي، ولكن أعتقد أن هناك غايات أخرى من المعسكرات في الخارج، ومنها الاستجمام لبعض المسؤولين في الاتحاد ومن يعرفونهم".وتابع: "استبعاد اللاعب سعد عبد الأمير من المنتخب بهذه الطريقة وهو بنهاية عمره الكروي صعبة بحقه، وسيتأثر نفسيًّا في الأيام المقبلة، كان الأجدر بخيسوس كاساس أن يبقي عليه أو لا يستدعيه من الأساس كي لا يكون بهذا الموقف، بحسب تصوري الشخصي فإن سعد تم استبعاده لأنه صريح ولا يجامل، ومثل هذه الشخصيات قد لا تلائم المنتخب ومدربه ولا حتى المسؤولين في الاتحاد".وأكمل: "هناك الكثير من علامات الاستفهام على استدعاء المدافع زيد تحسين لصفوف المنتخب العراقي، خصوصًا وأن اللاعب يعاني من إصابة وليس جاهزًا بعد، وربما يحتاج إلى وقت أطول ليكون مؤهلًا للعب، في المقابل تم الاستغناء عن لاعب جاهز ومهم مثل سعد عبد الأمير، أعتقد أن دعوة زيد تحسين جاءت بناءً على العلاقات والمجاملات لا أكثر"، بحسب