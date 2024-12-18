لاعب سابق يهاجم كاساس والاتحاد العراقي قبل "خليجي 26".. ما القصة؟

وتتألف قائمة المنتخب العراقي
لمعسكر الدوحة التحضيري لبطولة كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، من 27 لاعبًا، على أن يتم تقليصها إلى 26 قبل الدخول بالبطولة بيوم واحد.
وقال محمد، "إن الاتحاد العراقي لكرة القدم
يتحدث في أكثر من مناسبة عن وجود أزمة مالية، وعدم توفر السيولة النقدية، لكنه في المقابل يجري للمنتخب العراقي الأول
معسكرات خارجية، وآخرها معسكر الدوحة الذي يأتي قبل الدخول في بطولة
كأس الخليج".
وأضاف: "مثل هذه المعسكرات يجب أن تلغى، كان الأجدر بالاتحاد العراقي
أن يقيم معسكر المنتخب العراقي
في البصرة، لأن الأجواء فيها مشابهة جدًّا للأجواء في الكويت، أيضًا كان سيوفر الأموال للاتحاد العراقي، ولكن أعتقد أن هناك غايات أخرى من المعسكرات في الخارج، ومنها الاستجمام لبعض المسؤولين في الاتحاد ومن يعرفونهم".
وتابع: "استبعاد اللاعب سعد عبد الأمير من المنتخب العراقي
بهذه الطريقة وهو بنهاية عمره الكروي صعبة بحقه، وسيتأثر نفسيًّا في الأيام المقبلة، كان الأجدر بخيسوس كاساس أن يبقي عليه أو لا يستدعيه من الأساس كي لا يكون بهذا الموقف، بحسب تصوري الشخصي فإن سعد تم استبعاده لأنه صريح ولا يجامل، ومثل هذه الشخصيات قد لا تلائم المنتخب العراقي
ومدربه ولا حتى المسؤولين في الاتحاد".
حيدر محمد يتهم كاساس بالمجاملة بسبب زيد تحسين
وأكمل: "هناك الكثير من علامات الاستفهام على استدعاء المدافع زيد تحسين لصفوف المنتخب العراقي، خصوصًا وأن اللاعب يعاني من إصابة وليس جاهزًا بعد، وربما يحتاج إلى وقت أطول ليكون مؤهلًا للعب، في المقابل تم الاستغناء عن لاعب جاهز ومهم مثل سعد عبد الأمير، أعتقد أن دعوة زيد تحسين جاءت بناءً على العلاقات والمجاملات لا أكثر"، بحسب winwin.
وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم
قد أعلن استدعاء المدافع زيد تحسين لصفوف المنتخب العراقي، إذ خاض التدريبات في الدوحة بعد تماثله للشفاء من إصابة سابقة تعرض لها مع فريقه القوة الجوية.
ويواصل منتخب أسود الرافدين معسكره التدريبي في الدوحة الذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل، ليسافر بعدها إلى الكويت ليخوض مباريات كأس الخليج "خليجي 26"، حيث أوقعته القرعة إلى جانب السعودية والبحرين واليمن.