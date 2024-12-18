اليوم.. قمة "مثيرة" بين ريال مدريد وباتشوكا بنهائي كأس إنتركونتيننتال

نيوز – رياضة



تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية نحو نهائي كأس إنتركونتيننتال الذي يجمع بين ريال مدريد وباتشوكا في لوسيل المونديالي الليلة، في مواجهة تحمل الكثير من الإثارة والتحديات.





بالنسبة لريال مدريد، فإن التتويج بهذا اللقب سيعني إضافة العالمية التاسعة إلى خزائنه، في حين يدخل باتشوكا المباراة بدافع تحقيق إنجاز تاريخي يؤكد جدارته بعد إقصاء الأهلي في الدور السابق.



ولا شك أن نهائي كأس إنتركونتيننتال يمثل فرصة ذهبية للمدرب كارلو أنشيلوتي لكتابة فصل جديد من التاريخ مع النادي الملكي. فبعد أن حقق 14 لقبًا مع الريال، يسعى الإيطالي المخضرم للتفوق على الأسطورة ميغيل مونيوز، ليصبح الأكثر تتويجًا في تاريخ .



تأثير الغيابات

يدخل ريال مدريد المباراة وهو يعاني من عدة غيابات مؤثرة في خط الدفاع، حيث يفتقد إلى خدمات الظهيرين داني كارباخال وفيرلاند ميندي، بينما ما تزال مشاركة الثنائي إيدير ميليتاو وديفيد ألابا محل شك. هذه العريقة تعود إلى الساحة بعد غياب دام 20 عامًا، حيث يسعى الملكي لمواصلة هيمنته العالمية، بينما يحاول المكسيكي تحقيق المفاجأة.بالنسبة لريال مدريد، فإن التتويج بهذا اللقب سيعني إضافة العالمية التاسعة إلى خزائنه، في حين يدخل باتشوكا المباراة بدافع تحقيق إنجاز تاريخي يؤكد جدارته بعد إقصاء الأهلي في الدور السابق.ولا شك أن نهائي كأس إنتركونتيننتال يمثل فرصة ذهبية للمدرب كارلو أنشيلوتي لكتابة فصل جديد من التاريخ مع النادي الملكي. فبعد أن حقق 14 لقبًا مع الريال، يسعى الإيطالي المخضرم للتفوق على الأسطورة ميغيل مونيوز، ليصبح الأكثر تتويجًا في تاريخ .تأثير الغياباتيدخل ريال مدريد المباراة وهو يعاني من عدة غيابات مؤثرة في خط الدفاع، حيث يفتقد إلى خدمات الظهيرين داني كارباخال وفيرلاند ميندي، بينما ما تزال مشاركة الثنائي إيدير ميليتاو وديفيد ألابا محل شك.

ويعتمد أنشيلوتي على حلول بديلة مثل إشراك أوريليان تشواميني في قلب الدفاع، إلى جانب راؤول أسينسيو، مع إمكانية استخدام إدواردو كامافينغا بجوار فيدي فالفيردي في وسط الملعب.



في المقابل، يدخل باتشوكا المباراة بصلابة دفاعية كبيرة تحت قيادة مدربه الأوروغواياني جييرمو ألمادا، الذي نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة طوال .



ويعتمد المكسيكي على الهجومات المرتدة بقيادة الفنزويلي المخضرم سالومون روندون، صاحب 26 هدفًا هذا العام، والهولندي من أصول مغربية أسامة إدريسي.



صراع تكتيكي بين ريال مدريد وباتشوكا

يعتمد ريال مدريد وباتشوكا على أساليب تكتيكية متباينة. فالريال بخبرته الكبيرة وتفوقه الفردي، يسعى للسيطرة على مجريات اللعب والاعتماد على الثلاثي الهجومي المكون من كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، ورودريغو غويس.



ومن المتوقع أن يلعب جود بيلينغهام دورًا محوريًّا، سواء كلاعب وسط ثالث بواجبات دفاعية أو كصانع ألعاب خلف ثنائي هجومي.



من ناحية أخرى، سيسعى باتشوكا لإغلاق المساحات أمام نجوم الريال والاعتماد على الهجمات المرتدة. ويمتلك المكسيكي قوة دفاعية واضحة، ستكون العامل الحاسم في مواجهة خط هجوم النادي الملكي.



نهائي كأس إنتركونتيننتال يحدد ملامح الموسم

لا تقتصر أهمية نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 بين ريال مدريد وباتشوكا على اللقب فقط، بل تحمل المباراة أبعادًا تتعلق بمستقبل الموسم للفريقين.



بالنسبة للملكي، يمثل الفوز تتويجًا لمسيرة ناجحة شهدت إحراز الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. أما النادي المكسيكي، فإن التتويج سيعزز مكانته كأحد أبرز أندية الكونكاكاف.



التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال

ريال مدريد: كورتوا، لوكاس فاسكيز، تشواميني، روديغر، فران غارسيا، كامافينغا، فيدي فالفيردي، بيلينغهام، رودريغو، فينيسيوس، مبابي أو مودريتش.



باتشوكا: كارلوس مورينو، أندريس ميكولتا، غوستافو كابرال، برايان غونزاليس، لويس رودريغيز، آلان باوتيستا، بدرو بدرازا، إلياس مونتييل، نلسون ديوسا، إدريسي، روندون.