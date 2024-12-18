نبأ غير سار للمنتخب العراقي قبل مباراة اليمن في كأس الخليج

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وسيواجه نظيره اليمني يوم الأحد المقبل في مستهل مبارياته بالبطولة على استاد جابر مبارك الحمد الدولي، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي.وقال كاساس: "إعداد المنتخب يسير بشكل جيد، وكان من الضروري إبعاد عن مكان إقامة في الكويت، فضّلنا أن يكون معسكرنا في قطر. الأمور تسير بشكل جيد، ولكن واجهنا بعض المشكلات بسبب بعض الإصابات التي لحقت باللاعبين".وأضاف: "بطولة كأس الخليج مختلفة تمامًا عن تصفيات كأس العالم. في هذه نواجه مجموعة صعوبات، ولعل أبرزها إقامتها خارج أيام الفيفا، للأسف لم نتمكن من استدعاء جميع اللاعبين وسيغيب عن كل من علي الحمادي وفرانس بطرس وحسين علي، من دون أن ننسى قاعدة الاتحاد باستدعاء لاعبين فقط من كل فريق، لذلك لم نتمكن من استدعاء أحمد باسل وأحمد يحيى وسعد عبد الأمير".وعن وضع لاعبي فريقه، بيّن كاساس قائلًا: "اللاعب زيد تحسين تماثل للشفاء بشكل كامل،".وأوضح قائلًا مدرب "أسود الرافدين": "أن يكون حامل لقب كأس الخليج هذا شيء إيجابي للغاية وهو لا يعرّضنا للضغط، هناك ثمانية منتخبات تتنافس بقوة على لقب واحد ومن لا يحرز اللقب ليس فاشلًا، ونحن بالتأكيد سنفعل ما بوسعنا للتويج باللقب للمرة الثانية".وأكمل: "رغبتي هي الفوز ولا أستطيع أن أقول بأنني سألعب لأي هدف آخر، وربما لن نتمكن من تحقيق هدفنا بسبب خصوصية وافتقاد للعديد من اللاعبين المهمين، نحن نتطلع أيضًا إلى منح الفرصة لبعض اللاعبين الصغار لاكتساب الخبرات، ومنح فرصة أكبر للاعبين يوسف أمين وعلي جاسم، لأن الخليج تجربة جديدة وستضيف لهم الكثير"، بحسبجدير بالذكر أنّ المنتخب "حامل اللقب" وقع في المجموعة الثانية من كأس الخليج "خليجي 26"، إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين واليمن.