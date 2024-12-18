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نبأ غير سار للمنتخب العراقي قبل مباراة اليمن في كأس الخليج

رياضة

2024-12-18 | 07:24
نبأ غير سار للمنتخب العراقي قبل مباراة اليمن في كأس الخليج
10,404 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

حدّد الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، أول اللاعبين الغائبين عن مباراة أسود الرافدين الأولى في كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت.

وسيواجه العراق نظيره اليمني يوم الأحد المقبل في مستهل مبارياته بالبطولة على استاد جابر مبارك الحمد الدولي، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي.

وقال كاساس: "إعداد المنتخب العراقي يسير بشكل جيد، وكان من الضروري إبعاد الفريق عن مكان إقامة البطولة في الكويت، فضّلنا أن يكون معسكرنا في قطر. الأمور تسير بشكل جيد، ولكن واجهنا بعض المشكلات بسبب بعض الإصابات التي لحقت باللاعبين".

وأضاف: "بطولة كأس الخليج مختلفة تمامًا عن تصفيات كأس العالم. في هذه البطولة نواجه مجموعة صعوبات، ولعل أبرزها إقامتها خارج أيام الفيفا، للأسف لم نتمكن من استدعاء جميع اللاعبين وسيغيب عن الفريق كل من علي الحمادي وفرانس بطرس وحسين علي، من دون أن ننسى قاعدة الاتحاد العراقي باستدعاء لاعبين فقط من كل فريق، لذلك لم نتمكن من استدعاء أحمد باسل وأحمد يحيى وسعد عبد الأمير".

وعن وضع لاعبي فريقه، بيّن كاساس قائلًا: "اللاعب زيد تحسين تماثل للشفاء بشكل كامل، ريبين سولاقا يعاني من بعض الآلام، مشاركته في مباراة اليمن ستكون فيها بعض المخاطرة، لكنه سيكون جاهزًا في المباراة الثانية أمام البحرين".

كاساس :"لا نشعر بالضغط وسنلعب من أجل الفوز بكأس الخليج"
وأوضح قائلًا مدرب "أسود الرافدين": "أن يكون العراق حامل لقب كأس الخليج هذا شيء إيجابي للغاية وهو لا يعرّضنا للضغط، هناك ثمانية منتخبات تتنافس بقوة على لقب واحد ومن لا يحرز اللقب ليس فاشلًا، ونحن بالتأكيد سنفعل ما بوسعنا للتويج باللقب للمرة الثانية".

وأكمل: "رغبتي هي الفوز ولا أستطيع أن أقول بأنني سألعب لأي هدف آخر، وربما لن نتمكن من تحقيق هدفنا بسبب خصوصية البطولة وافتقاد الفريق للعديد من اللاعبين المهمين، نحن نتطلع أيضًا إلى منح الفرصة لبعض اللاعبين الصغار لاكتساب الخبرات، ومنح فرصة أكبر للاعبين يوسف أمين وعلي جاسم، لأن بطولة الخليج تجربة جديدة وستضيف لهم الكثير"، بحسب winwin.

جدير بالذكر أنّ المنتخب العراقي "حامل اللقب" وقع في المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج "خليجي 26"، إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين واليمن.
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نبأ غير سار للمنتخب العراقي

مباراة اليمن في كأس الخليج

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