بعمر الـ26.. مرض خطير يجبر نجم الكرة الإيطالية على الاعتزال

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" أنه "تم تشخيص إصابة موراتوري البالغ 26 عاما بمرض ورم المخ قبل 3 سنوات ورغم محاولاته العودة إلى المستطيل الأخضر، لكنه قرر في النهاية الاعتزال وتوديع الملاعب".وكانت آخر مباراة شارك فيها اللاعب، يوم الـ10 من تشرين 2021، مع تونديلا الذي أعير إليه من أتالانتا.ونشر اللاعب عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي بيانا مؤثرا للغاية، يعلن خلال نهاية رحلته مع عالم الساحرة المستديرة، قائلا: "مرت 3 سنوات منذ ذلك اليوم، وكان مفاجئا، وغير حياتي وحياة من حولي بعدما عرفت بإصابتي بالمرض، لحظات من التفكير، والأسئلة، والغضب".وأضاف: "لم أذرف دمعة واحدة، دائما ما حاولت أن أظهر في أعين الآخرين، من يوم سماعي بالخبر حتى ليلة العملية، في مع أمي، أقوى امرأة عرفتها، حينها انفجرت في البكاء كطفل، خوفا من ألا أستفيق مرة أخرى أو أن أستيقظ وأكون شخصا آخر، كانت أياما، أسابيع، أشهرا، سنوات من المعاناة".وتابع: "كان علي أن أتعلم من جديد كيف أتحدث بشكل صحيح، أمشي، أركض، أكتب، أقرأ، أحسب، كأنني عدت إلى مرحلة الطفولة وبدأت من جديد، كانت هناك أيام كنت أجد صعوبة في النهوض من السرير رغم أنني كنت أشعر بتحسن. اليوم، أضع نقطة في مسيرتي كلاعب، حاولت حتى النهاية العودة، بذلت دموعا وعرقا، لكنني لم أعد كما كنت، أدركت أنني على الأقل كنت محظوظا لأنني شفيت وأنني بخير، لقد حظيت بفرصة اللعب مع لاعبين استثنائيين وبارزين وهذا شيء لن أنساه، أشكر أندية وأتالانتا وتونديلا على وجودهم بجانبي".وظهر موراتوري بقميص للمرة الأولى في كانون 2019 عندما أشركه المدرب ماوريتسيو ساري في مباراة "السيدة العجوز" ضد باير ليفركوزن الألماني في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الفريق الإيطالي (2-0)، حينها كان اللاعب بعمر 19 عاما.أما ظهوره الأول في الدوري الإيطالي، فكان في يونيو 2020 حين شارك في مباراة وليتشي في الجولة الـ28 لموسم 2020-2021.وخلال مسيرته الكروية مع يوفنتوس، فاز موراتوري بالدوري الإيطالي مرتين وبكأس إيطاليا مرة واحدة.