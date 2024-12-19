مدافع موناكو يعتذر من حارس سام جيرمان عن "الحركة الخطيرة"

وسالت الدماء على وجه دونارما بعدما اصطدم حذاء منافسه بوجهه في المباراة التي فاز بها سان جرمان 4-2 على موناكو، الأربعاء.وحاول سينغو، الذي تم التصدي لتسديدته، القفز فوق دوناروما، ولكن بدلا من ذلك ضرب وجهه.وكتب سينغو عبر وسائل التواصل الاجتماعي باللغتين والفرنسية: "بالتأكيد تصرفي لم يكن مقصودا، ولكني تمكنت بعد ذلك من رؤية أنه تعرض لإصابة كبيرة في وجهه. أتمنى لك التعافي التام".وتلقى دوناروما العلاج في أرض الملعب، وفي النهاية تمكن من الوقوف وخرج من الملعب وتم استبداله ليحل محله البديل ماتفي سافونوف.وأظهرت إصابة دوناروما بجرح تحت عينه اليمنى. وكان سانغو، الذي تم تحذيره بالفعل، محظوظا لتفادي الحصول على البطاقة .وذكر سان جرمان أن دوناروما سوف يخضع لفحوص طبية، الخميس، وعلى الأرجح سيتم إراحته لعدة أيام.ونشر سان جرمان مقطع فيديو لسينغو في غرفة خلع الملابس ويتحدث مع دوناروما الذي كان مبتسما عقب المباراة.وفي مقطع الفيديو، كان يمكن سماع حارس المرمى وهو يقول باللغة الإيطالي "ترانكويلو" والتي تعني "لا تقلق".ولم تكن وسائل التواصل الاجتماعي متفهمة إلى هذا الحد.وذكر موناكو في بيان، الخميس، إنه "يدين بشكل رسمي التصريحات العنصرية غير المقبولة التي وجهت لويفريد سينغو على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مباراة الأمس أمام سان .ومثل هذا السلوك ليس له مكان في الرياضة، سواء داخل الملعب أو خارجه، وهو يتعارض تماما مع القيم التي يلتزم بها النادي. يقدم النادي دعمه الكامل لويلفريد".