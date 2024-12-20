نتيجة قرعة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

نيوز – رياضة



كُشف في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس 19 ديسمبر/ كانون الأول، عن نتيجة قرعة نصف نهائي كأس الأندية الإنجليزية المحترفة "كأس كارابو" للموسم الكروي الحالي 2024-25، وذلك بعد نهاية مباراة توتنهام هوتسبير وضيفه يونايتد.







وانضم "السبيرز" إلى الفرق الثلاثة الأخرى المتأهلة سلفًا إلى المربع الذهبي، وهي ليفربول وأرسنال ونيوكاسل يونايتد، ليتم إجراء قرعة نصف النهائي مباشرة بعد نهاية المواجهة بين توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد.



نتيجة قرعة نصف نهائي كأس الأندية الإنجليزية المحترفة

أسفرت نتيجة قرعة نصف نهائي كأس الأندية الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو" عن مباراتين قويتين، حيث سيلعب أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد، فيما سيواجه ليفربول منافسه توتنهام هوتسبير في مواجهة مثيرة أخرى.



وستجرى مباريات الذهاب في نصف النهائي كأس الأندية الإنجليزية المحترفة يوم 7 و8 يناير/ كانون الثاني، فيما تلعب مباريات الإياب بين الفرق المتأهلة يومي 4 و5 فبراير/ شباط المقبل.



نتيجة قرعة نصف نهائي كأس الإنجليزية

وتفادى نادي ليفربول مواجهة أرسنال في المربع لـ"كأس كاراباو"، ولكنه سيصطدم بنادي توتنهام هوتسبير الذي يعتبر ندًّا قويًّا أيضًا، وتلعب مباراة الذهاب بين الفريقين في "السبيرز" الجديد، بينما يقام لقاء الإياب في "أنفيلد رود". وأكمل توتنهام هوتسبير عقد المتأهلين إلى نصف نهائي "كأس كاراباو"، بعد تغلبه أمس الخميس في ربع النهائي بنتيجة (4-3) على ضيفه يونايتد، في مباراة مثيرة أجريت على أرضية توتنهام الجديد.وانضم "السبيرز" إلى الفرق الثلاثة الأخرى المتأهلة سلفًا إلى المربع الذهبي، وهي ليفربول وأرسنال ونيوكاسل يونايتد، ليتم إجراء قرعة نصف النهائي مباشرة بعد نهاية المواجهة بين توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد.أسفرت نتيجة قرعة نصف نهائي كأس الأندية الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو" عن مباراتين قويتين، حيث سيلعب أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد، فيما سيواجه ليفربول منافسه توتنهام هوتسبير في مواجهة مثيرة أخرى.وستجرى مباريات الذهاب في نصف النهائي كأس الأندية الإنجليزية المحترفة يوم 7 و8 يناير/ كانون الثاني، فيما تلعب مباريات الإياب بين الفرق المتأهلة يومي 4 و5 فبراير/ شباط المقبل.وتفادى نادي ليفربول مواجهة أرسنال في المربع لـ"كأس كاراباو"، ولكنه سيصطدم بنادي توتنهام هوتسبير الذي يعتبر ندًّا قويًّا أيضًا، وتلعب مباراة الذهاب بين الفريقين في "السبيرز" الجديد، بينما يقام لقاء الإياب في "أنفيلد رود".

وفي نصف النهائي الثاني، يستقبل أرسنال ضيفه نيوكاسل يونايتد في "الإمارات" خلال مواجهة الذهاب، في حين إنه سيتنقل إلى "سانت جيمس بارك" الخاص بـ "الماكبايس" لخوض مباراة الإياب.



ويعد ليفربول المرشح للتتويج بلقب كأس الأندية الإنجليزية المحترفة للموسم الحالي، خاصة وأنه يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، بالإضافة إلى تربعه على عرش ريادة دوري أبطال أوروبا بمجموع 18 نقطة.



ويعد "الريدز" ليفربول هو الفريق الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأندية الإنجليزية المحترفة برصيد 10 ألقاب، متبوعًا في المركز الثاني بنادي سيتي صاحب 8 ألقاب، ثم يونايتد في المركز الثالث برصيد 6 ألقاب.