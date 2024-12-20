وأكمل توتنهام هوتسبير عقد المتأهلين إلى نصف نهائي "كأس كاراباو"، بعد تغلبه أمس الخميس في ربع النهائي بنتيجة (4-3) على ضيفه مانشستر
يونايتد، في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب
توتنهام الجديد.
وانضم "السبيرز" إلى الفرق الثلاثة الأخرى المتأهلة سلفًا إلى المربع الذهبي، وهي ليفربول وأرسنال ونيوكاسل يونايتد، ليتم إجراء قرعة نصف النهائي مباشرة بعد نهاية المواجهة بين توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد.
نتيجة قرعة نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة
أسفرت نتيجة قرعة نصف نهائي كأس رابطة
الأندية الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو" عن مباراتين قويتين، حيث سيلعب أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد، فيما سيواجه ليفربول منافسه توتنهام هوتسبير في مواجهة مثيرة أخرى.
وستجرى مباريات الذهاب في نصف النهائي كأس رابطة
الأندية الإنجليزية المحترفة يوم 7 و8 يناير/ كانون الثاني، فيما تلعب مباريات الإياب بين الفرق المتأهلة يومي 4 و5 فبراير/ شباط المقبل.
نتيجة قرعة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
وتفادى نادي ليفربول مواجهة أرسنال في المربع الذهبي
لـ"كأس كاراباو"، ولكنه سيصطدم بنادي توتنهام هوتسبير الذي يعتبر ندًّا قويًّا أيضًا، وتلعب مباراة الذهاب بين الفريقين في ملعب
"السبيرز" الجديد، بينما يقام لقاء الإياب في ملعب
"أنفيلد رود".
وفي نصف النهائي الثاني، يستقبل أرسنال ضيفه نيوكاسل يونايتد في ملعب
"الإمارات" خلال مواجهة الذهاب، في حين إنه سيتنقل إلى ملعب
"سانت جيمس بارك" الخاص بـ "الماكبايس" لخوض مباراة الإياب.
ويعد ليفربول المرشح الأول
للتتويج بلقب كأس رابطة
الأندية الإنجليزية المحترفة للموسم الحالي، خاصة وأنه يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، بالإضافة إلى تربعه على عرش ريادة دوري أبطال أوروبا بمجموع 18 نقطة.
ويعد "الريدز" ليفربول هو الفريق الأكثر تتويجًا بلقب كأس رابطة
الأندية الإنجليزية المحترفة برصيد 10 ألقاب، متبوعًا في المركز الثاني بنادي مانشستر
سيتي صاحب 8 ألقاب، ثم مانشستر
يونايتد في المركز الثالث برصيد 6 ألقاب.