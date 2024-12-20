Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
وفد أمريكي يستعد للقاء الجولاني في سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تعرف على نجوم العراق الذين حفروا أسماءهم في سجلات كأس الخليج

رياضة

2024-12-20 | 04:48
تعرف على نجوم العراق الذين حفروا أسماءهم في سجلات كأس الخليج
1,277 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

على الرغم من تأخر مشاركة العراق في بطولات كأس الخليج حتى النسخة الرابعة، ومن ثم انسحابه مرتين وغيابه عن البطولة لـ14 عامًا شهد إقامة ست نسخ من البطولة، حفر الكثير من نجوم الكرة العراقية أسماءهم في سجلات كأس الخليج بقوة.

وقبل انطلاق منافسات خليجي 26 في الكويت، يستعرض هذا التقرير أبرز النجوم التاريخيين لمنتخب العراق في بطولة كأس الخليج العربي على مدار تاريخها.

حسين سعيد هداف العراق التاريخي
الهداف التاريخي لمنتخب العراق حسين سعيد كان من بين أبرز الأسماء التي تركت بصمة كبيرة في ملاعب كرة القدم الخليجية، ولولا قرار الانسحاب من نسختين وكذلك المشاركة بمنتخب رديف في العام 1986 لربما تمكن حسين سعيد من معادلة أو تخطي الكويتي جاسم يعقوب في السجل الذهبي لهدافي البطولة، علماً أن الإصابة غيبت حسين سعيد عن نسخة 1988 بينما شارك لآخر مرة في العام 1990 ولكن نتائج المنتخب العراقي شُطبت بسبب انسحابه.

خلال مسيرته توج حسين سعيد بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية وشارك مع منتخب بلاده في ثلاث دورات أولمبية بين عامي 1980 و1988، وكان من ضمن التشكيلة الأساسية لأسود الرافدين في مونديال 1986 كما فاز بلقب كأس الخليج في مناسبتين.

وعقب اعتزاله اللعب اتجه إلى العمل الإداري وترأس الاتحاد العراقي لكرة القدم بين عامي 2003 و2011.

أحمد راضي
هو أحد أبرز اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم العراقية، لُقب بالساحر بسبب إمكاناته الكروية الكبيرة، وهو من أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب والبطولات المحلية داخل بلاده، حيث حصد لقب الدوري 5 مرات مع فريقي الزوراء والرشيد، وتوج بلقب كأس العراق 7 مرات. وعلى مستوى البطولات الخارجية، حصل راضي على دوري أبطال العرب 3 مرات، جميعها كانت مع الرشيد ونال وصافة دوري أبطال آسيا 1988.

ومع المنتخب العراقي تأهل أحمد راضي إلى كأس العالم 1986 في المكسيك، وشارك في الأولمبياد خلال دورتي 1984 و1988 وحصل مرتين على بطولة الخليج العربي عامي 1984 و1988 ونال لقب الهداف في النسخة الأخيرة.

يونس محمود
على الرغم من أنه لم ينجح كأسلافه في قيادة المنتخب العراقي إلى لقب كأس الخليج خلال مشاركته في نسختي (خليجي 19 وخليجي 21) يحتل يونس محمود مكانة كبيرة في قلوب مشجعي كرة القدم العراقية بفضل أهدافه التي قاد بها منتخب أسود الرافدين إلى لقب كأس آسيا عام 2007 بما فيها هدف الفوز على السعودية في المباراة النهائية، في وقت كان فيه العراق أحوج ما يمكن إلى الفرحة وهو يستعيد عافيته تدريجيًا.

يملك يونس محمود في سجله 20 لقبًا مع الأندية العراقية والقطرية التي لعب لها إضافة إلى منتخب بلاده الذي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين ارتداء لقميصه بـ148 مباراة بينما يحتل المركز الثالث على لائحة هدافيه بـ57 هدفًا.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

تعرف على نجوم العراق

حفروا أسماءهم في سجلات كأس الخليج

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
وفد أسود الرافدين يصل الكويت لخوضِ غمار خليجي 26
08:38 | 2024-12-20
زيادة القيمة المالية للجوائز الفردية في "خليجي 26"
07:14 | 2024-12-20
هل سيكون "أبو طبر" كلمة السر لطموحات العراق في خليجي 26؟
04:24 | 2024-12-20
نتيجة قرعة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
03:43 | 2024-12-20
اليوم.. القوة الجوية يخوض لقاء مؤجلا امام فريق نوروز
03:35 | 2024-12-20
طريقة حجز تذاكر كأس الخليج 2024 والأسعار.. السومرية تنشر الرابط الرسمي
03:10 | 2024-12-20
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

سوق "اللنگة" في أربيل.. وجهة الفقراء وعشاق الماركات‎
Play
سوق "اللنگة" في أربيل.. وجهة الفقراء وعشاق الماركات‎
06:38 | 2024-12-20
الحمدانية بين فرحة الميلاد وذكريات الفاجعة‎
Play
الحمدانية بين فرحة الميلاد وذكريات الفاجعة‎
06:33 | 2024-12-20
أحياء في بغداد بلا ماء.. والأهالي يستنجدون‎
Play
أحياء في بغداد بلا ماء.. والأهالي يستنجدون‎
06:26 | 2024-12-20
تحذيرات من تداعيات تأخر ارسال جداول الموازنة‎
Play
تحذيرات من تداعيات تأخر ارسال جداول الموازنة‎
06:18 | 2024-12-20
أبنية متهالكة تهدد حياة سكان مدينة كركوك القديمة.. فيديو
Play
أبنية متهالكة تهدد حياة سكان مدينة كركوك القديمة.. فيديو
04:02 | 2024-12-19
سرقوا منه 70 ألف دولار وتركوه ينزف.. سرقة كبيرة تهز شمالي لبنان (فيديو)
Play
سرقوا منه 70 ألف دولار وتركوه ينزف.. سرقة كبيرة تهز شمالي لبنان (فيديو)
03:18 | 2024-12-19
أزمة الكهرباء تلاحق أصحاب الورش والمعامل بخسائر كبيرة‎
Play
أزمة الكهرباء تلاحق أصحاب الورش والمعامل بخسائر كبيرة‎
02:59 | 2024-12-19
كهرباء خجولة في صلاح الدين وتهديدات بإطفاء المولدات‎
Play
كهرباء خجولة في صلاح الدين وتهديدات بإطفاء المولدات‎
01:56 | 2024-12-19
ملفات فساد تهز بغداد: عقود مشبوهة وهدر أموال‎
Play
ملفات فساد تهز بغداد: عقود مشبوهة وهدر أموال‎
00:51 | 2024-12-19
تزامنا مع التحركات الدبلوماسية.. العراق يبدي موقفه الثابت بعدم التدخل بالشأن السوري
Play
تزامنا مع التحركات الدبلوماسية.. العراق يبدي موقفه الثابت بعدم التدخل بالشأن السوري
12:08 | 2024-12-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.