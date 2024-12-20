تعرف على نجوم العراق الذين حفروا أسماءهم في سجلات كأس الخليج

وقبل انطلاق منافسات خليجي 26 في الكويت، يستعرض هذا التقرير أبرز النجوم التاريخيين لمنتخب في كأس الخليج على مدار تاريخها.الهداف التاريخي لمنتخب حسين سعيد كان من بين أبرز الأسماء التي تركت بصمة كبيرة في ملاعب كرة القدم الخليجية، ولولا قرار الانسحاب من نسختين وكذلك المشاركة بمنتخب رديف في العام 1986 لربما تمكن حسين سعيد من معادلة أو تخطي الكويتي جاسم يعقوب في السجل الذهبي لهدافي البطولة، علماً أن الإصابة غيبت حسين سعيد عن نسخة 1988 بينما شارك لآخر مرة في العام 1990 ولكن نتائج المنتخب شُطبت بسبب انسحابه.خلال مسيرته توج حسين سعيد بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية وشارك مع منتخب بلاده في ثلاث دورات أولمبية بين عامي 1980 و1988، وكان من ضمن التشكيلة الأساسية لأسود الرافدين في مونديال 1986 كما فاز بلقب كأس الخليج في مناسبتين.وعقب اعتزاله اللعب اتجه إلى العمل الإداري وترأس الاتحاد لكرة القدم بين عامي 2003 و2011.هو أحد أبرز اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم العراقية، لُقب بالساحر بسبب إمكاناته الكروية الكبيرة، وهو من أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب والبطولات المحلية داخل بلاده، حيث حصد لقب الدوري 5 مرات مع فريقي الزوراء والرشيد، وتوج بلقب كأس 7 مرات. وعلى مستوى البطولات الخارجية، حصل راضي على دوري أبطال 3 مرات، جميعها كانت مع الرشيد ونال وصافة دوري أبطال آسيا 1988.ومع المنتخب تأهل أحمد راضي إلى كأس العالم 1986 في المكسيك، وشارك في الأولمبياد خلال دورتي 1984 و1988 وحصل مرتين على الخليج عامي 1984 و1988 ونال لقب الهداف في النسخة الأخيرة.على الرغم من أنه لم ينجح كأسلافه في قيادة المنتخب إلى لقب كأس الخليج خلال مشاركته في نسختي (خليجي 19 وخليجي 21) يحتل يونس محمود مكانة كبيرة في قلوب مشجعي كرة القدم العراقية بفضل أهدافه التي قاد بها منتخب أسود الرافدين إلى لقب كأس آسيا عام 2007 بما فيها هدف الفوز على السعودية في المباراة النهائية، في وقت كان فيه أحوج ما يمكن إلى الفرحة وهو يستعيد عافيته تدريجيًا.يملك يونس محمود في سجله 20 لقبًا مع الأندية العراقية والقطرية التي لعب لها إضافة إلى منتخب بلاده الذي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين ارتداء لقميصه بـ148 مباراة بينما يحتل المركز الثالث على لائحة هدافيه بـ57 هدفًا.