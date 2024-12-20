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زيادة القيمة المالية للجوائز الفردية في "خليجي 26"

رياضة

2024-12-20 | 07:14
زيادة القيمة المالية للجوائز الفردية في &quot;خليجي 26&quot;
808 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

قرر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، رفع قيمة الجوائز الفردية في النسخة السادسة والعشرين من كأس الخليج التي ستقام في الكويت "خليجي 26"، اعتباراً من يوم غد السبت، وتستمر حتى الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وحسب المعلومات الواردة، فإن قيمة الجوائز الفردية الثلاثة "أفضل لاعب"، و"أفضل حارس مرمى"، و"هدّاف البطولة"، ستبلغ 100 ألف ريال قطري لكل جائزة.

وحسب اتحاد كأس الخليج العربي، فإن عملية اختيار أفضل لاعب وأفضل حارس تخضع لعمل تقييمي من قبل لجنة فنية متخصصة وفق معاير محددة، إلى جانب الاستعانة بالأرقام الإحصائية الرسمية الصادرة عن جهة متخصصة أيضًا، ومعتمدة من اتحاد كأس الخليج العربي، فيما ينال جائزة الهداف، أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف خلال المنافسات، وفق أسس معينة للمفاضلة بين اللاعبين في حال التساوي بعدد الأهداف المسجلة.

ويأتي رفع قيمة الجوائز الفردية، لحث النجوم في المنتخبات الخليجية على تقديم أفضل مستوى ممكن، خلال البطولة التي تعج بالنجوم خصوصاً في ظل مشاركة كل المنتخبات بفرقها الأولى، على العكس من سابق النسخ التي كانت تشهد مشاركة بعض المنتخبات بفرق رديفة وفرق من سن دون 23 عامًا.

ترقب لانطلاق خليجي 26 في الكويت
وتنطلق منافسات خليجي 26 غدا السبت بحفل افتتاح يُقام على استاد "جابر الأحمد الدولي"، ويعقب الحفل إقامة المباراة الافتتاحية التي تجمع المنتخب الكويتي صاحب الأرض بنظيره العماني لحساب المجموعة الأولى التي تشهد لقاءً ثانيًا يجمع العنابي القطري بالأبيض الإماراتي على استاد "جابر المبارك".

وتحظى النسخة 26 من كأس الخليج بقيمة تنافسية عالية في ظل جاهزية سبعة من أصل ثمانية منتخبات خليجية فرغت للتو من خوض الجولة السادسة من منافسات المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسط نتائج متباينة ما يفرض الحاجة الى التعامل مع كأس الخليج بمنتهى الجدية لتحسين الصورة عند استئناف التصفيات المونديالية اعتبارًا من شهر مارس/ آذار المقبل.
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زيادة القيمة المالية

الجوائز الفردية في "خليجي 26"

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