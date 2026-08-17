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رودري يريد ريال مدريد أم برشلونة؟

رياضة

2026-08-17 | 13:10
رودري يريد ريال مدريد أم برشلونة؟
65 شوهد

قبل أيام قليلة فقط، كان مستقبل رودري يبدو أقرب إلى ريال مدريد، بعدما ارتبط اسم لاعب وسط مانشستر سيتي بقوة بالعودة إلى إسبانيا والانضمام إلى النادي الملكي.

لكن دخول برشلونة على خط المفاوضات غيّر المشهد بالكامل، قبل أن يقترب اللاعب الآن من الانتقال إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو".
وبحسب أحدث التقارير، توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع برشلونة بشأن انتقال رودري مقابل 65.4 مليون جنيه إسترليني، فيما اتفق اللاعب مع النادي الكتالوني على عقد لمدة 4 أعوام، على أن يتم استكمال إجراءات الصفقة خلال الأيام المقبلة.
المؤشرات التي ظهرت خلال الأشهر الماضية كانت تميل بوضوح إلى ريال مدريد، ففي مارس/ آذار الماضي، تحدث رودري عن إمكانية ارتداء قميص النادي الملكي، مؤكداً أن لعبه سابقا مع أتلتيكو مدريد لن يمنعه من الانتقال إلى الريال، كما قال إنه لا يمكن رفض أحد أفضل أندية العالم.
هذه التصريحات اعتُبرت إشارة واضحة إلى أن ريال مدريد كان وجهة جذابة للغاية بالنسبة للاعب، خصوصاً مع رغبة رودري المعلنة في العودة إلى إسبانيا خلال المرحلة المقبلة من مسيرته.
وفي أبريل/ نيسان، أكد بيب جوارديولا أن مانشستر سيتي لن يقف في طريق رودري إذا قرر الرحيل إلى ريال مدريد، رغم رغبته في استمرار لاعب الوسط الإسباني داخل ملعب "الاتحاد".
وزادت الأمور وضوحاً بعد كأس العالم 2026، الذي قاد خلاله رودري منتخب إسبانيا إلى التتويج باللقب، وحصل على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة.
وفي يوليو/ تموز، ذكرت صحيفة "غارديان" أن ريال مدريد أصبح مهتماً بجدية بالتعاقد معه، وأن النادي كان يستعد لتقديم عرض إلى مانشستر سيتي.

وفي تلك المرحلة، بدا أن ريال مدريد هو النادي الأقرب لتحقيق رغبة رودري في العودة إلى إسبانيا، خاصة أن عقده مع مانشستر سيتي كان يدخل عامه الأخير، غير أن برشلونة دخل السباق بقوة بعدما تعثرت مفاوضات رودري مع ريال مدريد.
واستغل النادي الكتالوني وضع اللاعب التعاقدي ورغبته في العودة إلى بلاده، كما أجرى اتصالات معه ومع المدرب هانز فليك والمدير الرياضي ديكو.
وكان برشلونة يملك أيضاً سبباً رياضياً قوياً للتحرك، إذ احتاج إلى تعزيز وسط الملعب، خصوصا مع غياب فرينكي دي يونغ لفترة طويلة بسبب الإصابة، كما رأى النادي أن رودري قادر على منح الفريق التوازن الذي افتقده في مركز لاعب الوسط الدفاعي.
واللافت أن رغبة رودري الأساسية، وفقاً للمصادر الموثوقة، لم تكن مرتبطة تحديداً ببرشلونة أو ريال مدريد بقدر ما كانت مرتبطة بالعودة إلى إسبانيا.
فقد أكد اللاعب أنه يريد اللعب في بلاده مجدداً، بينما أشارت التقارير إلى أن ريال مدريد كان خياره المفضل في البداية، قبل أن تتغير المعطيات وتدخل برشلونة بقوة.
وتأتي الصفقة في توقيت مهم للغاية بالنسبة لرودري، الذي يبلغ 30 عاماً ويبحث عن مرحلة جديدة بعد 7 مواسم استثنائية مع مانشستر سيتي، خاض خلالها 298 مباراة وتوج بـ12 لقباً كبيراً.
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