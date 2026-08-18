صدامات تشعل قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة

– رياضة

أسفرت قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عن مواجهات قوية، بعدما كشفت عن عدد من الصدامات العربية والخليجية المنتظرة في النسخة الجديدة من البطولة.



وتنطلق منافسات مرحلة الدوري في منطقة الغرب يومي 14 و15 ايلول 2026، على أن تستمر حتى شباط 2027، قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية.

وأوقعت القرعة في مواجهة قوية أمام العين الإماراتي، في تكرار للمواجهة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي الموسم الماضي، ما يمنح اللقاء المرتقب طابعا ثأريا وإثارة إضافية.

كما يواجه عددا من المنافسين القويين، من بينهم تراكتور الإيراني، والاتحاد السعودي، والقادسية السعودي، إلى جانب مواجهات أخرى أمام أندية من قطر والإمارات وأوزبكستان.

من جانبه، يخوض اختبارا قويا أمام السد ، إلى جانب مواجهات أخرى أمام العين وشباب ونيفتشي وباختاكور، فضلا عن عدد من الأندية المشاركة في منطقة الغرب.

أما حامل اللقب، فيلتقي مع شباب الأهلي الإماراتي، إضافة إلى مواجهات قوية أمام العين والاستقلال الإيراني والنصر والهلال وباختاكور والاتحاد والقوة الجوية. وأجريت القرعة اليوم الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وسط ترقب كبير من الأندية المشاركة، في ظل النظام الجديد الذي يشهد رفع عدد الفرق في مرحلة الدوري إلى 32 فريقا بدلا من 24.وتنطلق منافسات مرحلة الدوري في منطقة الغرب يومي 14 و15 ايلول 2026، على أن تستمر حتى شباط 2027، قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية.وأوقعت القرعة في مواجهة قوية أمام العين الإماراتي، في تكرار للمواجهة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي الموسم الماضي، ما يمنح اللقاء المرتقب طابعا ثأريا وإثارة إضافية.كما يواجه عددا من المنافسين القويين، من بينهم تراكتور الإيراني، والاتحاد السعودي، والقادسية السعودي، إلى جانب مواجهات أخرى أمام أندية من قطر والإمارات وأوزبكستان.من جانبه، يخوض اختبارا قويا أمام السد ، إلى جانب مواجهات أخرى أمام العين وشباب ونيفتشي وباختاكور، فضلا عن عدد من الأندية المشاركة في منطقة الغرب.أما حامل اللقب، فيلتقي مع شباب الأهلي الإماراتي، إضافة إلى مواجهات قوية أمام العين والاستقلال الإيراني والنصر والهلال وباختاكور والاتحاد والقوة الجوية.

بدوره، يواجه مجموعة من المنافسين الأقوياء، أبرزهم السد والعين وشباب الأهلي والغرافة والوصل وباختاكور والشمال، إلى جانب مواجهة محلية أمام الهلال.

وتشهد النسخة الجديدة تغييرا بارزا في نظام البطولة، إذ تم رفع عدد الأندية المشاركة في مرحلة الدوري إلى 32 فريقا، بواقع 16 ناديا في كل من منطقتي الغرب والشرق.

وتقسم أندية كل منطقة إلى أربعة مستويات، بحيث يخوض كل فريق ثماني مباريات أمام منافسين مختلفين، بواقع مباراتين ضد فرق من كل مستوى، مع توزيع المباريات بين أرضه وخارجها.

ويتأهل أصحاب المراكز المتقدمة إلى الأدوار الإقصائية، التي ستحدد هوية بطل النسخة الجديدة.

ويحمل الأهلي السعودي لقب النسخة الماضية، ويسعى للحفاظ على عرشه للموسم الثاني تواليا، بينما تتطلع بقية الأندية إلى استعادة اللقب والمنافسة بقوة على البطولة.