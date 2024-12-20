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كيف سيعالج برشلونة ثغرة غياب يامال امام اتلتيكو مدريد؟

رياضة

2024-12-20 | 10:31
كيف سيعالج برشلونة ثغرة غياب يامال امام اتلتيكو مدريد؟
920 مشاهدة

لن يتمكن برشلونة من الاعتماد على نجمه الشباب لامين يامال في مواجهة أتلتيكو مدريد المرتقبة في الدوري الإسباني، ليصبح مضطرا للتفكير في عدة حلول.

ويستضيف برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد يوم السبت في مواجهة مرتقبة على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، في قمة منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الإسباني "لا ليغا".
وتعرض لامين يامال لإصابة في الكاحل في المباراة الماضية ضد ليغانيس التي خسرها البارسا 0-1، وذكر برشلونة في بيان طبي أنه "سيغيب لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع".

ورغم ذلك، يعمل النادي على تجهيز صاحب الـ17 عاما للمشاركة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية يوم 8 يناير/كانون الثاني المقبل ضد أتلتيك بلباو.

ستكون هذه هي المباراة السادسة التي سيخوضها برشلونة بدون لامين يامال في التشكيلة الأساسية، من أصل 24 مباراة رسمية للفريق هذا الموسم.

وهناك 3 حلول أمام الألماني هانز فليك مدرب برشلونة لتعويض غياب لامين يامال، أولها الدفع بفيران توريس بدلا منه، خاصةً في ظل فعاليته بعد مشاركته كبديل في المباريات الأخيرة.
ويبدو أن فيران توريس سيكون الخيار الأقرب ليحل محل لامين يامال في مركز الجناح الأيمن، مع وجود البرازيلي رافينيا على الجناح الأيسر، بجوار البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

الحل الثاني أمام فليك قد يتمثل في الاعتماد على رافينيا في مركز الجناح الأيمن، بدلا من مركزه المعتاد كجناح أيسر، مع الدفع بلاعب آخر بدلا من اللاعب البرازيلي في التشكيل الأساسي.
ولجأ فليك إلى ذلك الخيار في وقت سابق من الموسم الحالي بسبب إصابة لامين يامال، خاصةً أن فيران توريس لم يكن متاحا للمشاركة بسبب معاناته من إصابة آنذاك.

وإذا انتهى الأمر برافينيا باللعب في مركز لامين يامال على الجناح الأيمن، فإن فليك لديه العديد من البدائل لتغطية الجناح الأيسر، بينهم داني أولمو وفيرمين لوبيز.


وأخيرا يملك برشلونة أيضا بعض الخيارات الأخرى على مقاعد البدلاء، والتي تتمثل في لاعبيه الشباب مثل بابلو توري وباو فيكتور، بالإضافة إلى غافي العائد مؤخرا للمشاركة بعد التعافي من إصابة الرباط الصليبي.

ولم يظهر غافي إلا نادراً في آخر 4 مباريات، حيث لعب 39 دقيقة فقط كبديل في ثلاث مباريات بالليغا، بعد أن كان على مقاعد البدلاء في المباراة الرابعة ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.
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