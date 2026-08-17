وكان ظهير قد ارتدى قميص برشلونة مجدداً في يناير الماضي عبر صفقة إعارة لمدة 6 أشهر قادماً من ، الذي كان يرتبط معه بعقدٍ يمتد حتى صيف عام 2027.ووفقاً لما أوردته صحيفة " " ، فإن أنهى عقده مع ناديه السعودي، ليصبح لاعباً حراً وسط انتظار وصوله إلى برشلونة، الثلاثاء المقبل، لتوقيع عقده الجديد بعد المستويات المميزة التي قدمها ونالت إعجاب المدرب الألماني .وذكرت الصحيفة ذاتها أن برشلونة كان يعتزم دفع مقابل مالي للهلال لإتمام الصفقة، خاصة بعدما حدد النادي السعودي قيمة اللاعب بـ10 ملايين يورو في بداية سوق الانتقالات، إلا أن رغبة الظهير القوية في الرحيل، إلى جانب زيادة عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الهلال، فضلاً عن عدم الانسجام مع الجهاز الفني، أسهمت في إنهاء عقده بالتراضي ورحيله مجاناً.وينتظر وصول كانسيلو لتوقيع العقد الجديد، ليخوض ثالث فتراته رفقة الفريق؛ بعدما انضم إليه أول مرة على سبيل الإعارة خلال موسم 2023-2024 تحت قيادة المدرب ، قبل عودته في النصف الثاني من موسم 2025-2026 تحت إشراف هانزي فليك.وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً قد انضم للهلال السعودي خلال صيف 2024 قادماً من ، وخاض مع الفريق 45 مباراة في مختلف البطولات، أحرز خلالها 3 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة.