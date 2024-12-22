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قبل مواجهة اليوم.. إليك تاريخ مواجهات العراق واليمن وأكبر النتائج

رياضة

2024-12-22 | 03:18
قبل مواجهة اليوم.. إليك تاريخ مواجهات العراق واليمن وأكبر النتائج
1,313 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تضرب جماهير كرة القدم، موعدًا مع الإثارة في المواجهة المنتظرة التي تجمع بين منتخبي العراق واليمن مساء اليوم الأحد، على أرضية استاد جابر المبارك، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

ويبحث المنتخب العراقي عن انطلاقة مميزة عبر تحقيق الانتصار على نظيره اليمني من أجل حصد أول 3 نقاط تسهل عليه مهمة بلوغ الدور الثاني، خاصة مع وجود منافسَين قويين آخرين في المجموعة هما السعودية والبحرين.

من ناحيته، يسعى المنتخب اليمني للعب دور الحصان الأسود في المجموعة الثانية، وتحقيق المفاجأة أمام ثلاثة منتخبات حاضرة في الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2026، معتمدًا على تشكيلة تجمع مزيجًا من الخبرة والشباب. وتبتعد عن الضغوطات، خاصة أن ترشيحات التأهل تصب في صالح المنافسين الآخرين.

إشادات متبادلة
أثنى الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي، على منافسه اليمني مؤكدًا أنه تابع الأخير في عدة مباريات مختلفة، وقدم فيها اليمن مستويات مميزة، مما يجعله منافسًا يستحق الاحترام والتقدير قبل المواجهة المرتقبة بينهما.

من ناحيته قال الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب المنتخب اليمني إنه يتطلع إلى المنافسة وتقديم مستويات مميزة في خليجي 26، رافضًا الاستسلام ولعب دور الضحية في المجموعة الثانية رغم وجود منافسين أقوياء بحجم العراق والسعودية والبحرين.

تاريخ مواجهات العراق واليمن
التقى العراق واليمن على مر تاريخ مختلف المسابقات، في 14 مواجهة سابقة، حقق المنتخب العراقي الفوز في 11 مباراة منها، وتعادلا في 3 مباريات أخرى، دون أن يكتب لليمنيين الفوز على أسود الرافدين من قبل.

وخلال 14 مواجهة سابقة، تمكن المنتخب العراقي من تسجيل 35 هدفًا في الشباك اليمنية، فيما نجح اليمنيون في زيارة الشباك العراقية خلال 7 مناسبات فقط.

أكبر النتائج في تاريخ مواجهات العراق واليمن
شهدت المواجهات السابقة بين المنتخبين الخليجيين، تحقيق العراق نتيجتين كاسحتين، الأولى جاءت في تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، حينما تفوق على نظيره اليمني في 26 مايو/ أيار للعام 1993، بستة أهداف مقابل هدف وحيد، في ليلة أحرز خلالها علاء كاظم "هدفين"، وأضاف ليث حسين شهيب ومهدي كاظم وأحمد راضي وسعد قيس (من ركلة جزاء) الأهداف المتبقية.

وعلى صعيد كأس الخليج العربي، وتحديدًا في نسختها الأخيرة "خليجي 25"، تفوق المنتخب العراقي على نظيره اليمني بالمجموعة الأولى بخماسية نظيفة، حيث سجل أيمن حسين ثنائية، وأضاف مصطفى جاري وأمجد عطوان كاظم وحسين علي السعيدي الأهداف المتبقية، مما يجعل اليمنيين في حاجة إلى تجاوز خيبة المواجهة الأخيرة بينهما، وتحقيق مفاجأة تتمثل في الإطاحة بحامل اللقب من بوابة الأراضي الكويتية.
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تاريخ مواجهات العراق واليمن

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