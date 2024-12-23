ضمن مجموعة العراق.. التفاصيل الكاملة لمواجهة اليمن والسعودية بخليجي26

ويسعى الأخضر لمصالحة جماهيره، بعد الخسارة في الجولة الأولى بنتيجة 3-2 أمام البحرين، ما عقّد حساباته في التأهل لنصف النهائي.في المقابل، يسعى منتخب اليمن لتحقيق فوز مفاجئ، يحافظ على آماله في التأهل إلى الدور التالي، بعدما خسر بهدف نظيف أمام في الجولة الأولى.وسيكون موعد مباراة المنتخب السعودي واليمن في خليجي 26 هو الأربعاء الموافق 25 ديسمبر/كانون 2024، على استاد جابر مبارك الاحمد .وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة (17:25) بتوقيت والسعودية واليمن.القنوات الناقلةتبث جميع مباريات كأس الخليج على أكثر من 16 قناة عربية، وأبرزها قنوات العراقية الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، البحرين الرياضية، دبي الرياضية، الكأس، SSC السعودية الرياضية.وتخصص قنوات SSC الرياضية، قناة SSC News HD لبث مباراة السعودية واليمن، بتعليق عبد الله الحربي وخالد المديفر.وإذا كنت تريد مشاهدة مباريات كأس الخليج على الإنترنت، يمكنك متابعة منصات شاهد، Stars Play، قناة أبوظبي الرياضية على يوتيوب.أسندت شبكة قنوات SSC مهمة التعليق على مباراة السعودية واليمن في كأس الخليج 26، إلى المعلقين فهد العتيبي وسليمان الشريف.تشكيل السعودية المتوقع لمباراة اليمن في كأس الخليج "خليجي 26"الخطة 4-3-3نواف العقيديياسر الشهراني - علي البليهي - علي العوجامي - سلطان الغناممحمد كنو - مصعب الجوير - عبد الإله المالكيعبد الله الحمدان - عبد الإله هوساوي - عبد الله رديفتشكيل اليمن المتوقع لمباراة السعودية في كأس الخليج "خليجي 26"الخطة 4-4-2أمان خير اللهالوسماني، الزبيدي، غالب، الحبيشيعمر منصور، عنبر، آل نجار، الغواشيالمطري، الداحي