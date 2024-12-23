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ضمن مجموعة العراق.. التفاصيل الكاملة لمواجهة اليمن والسعودية بخليجي26

رياضة

2024-12-23 | 10:32
ضمن مجموعة العراق.. التفاصيل الكاملة لمواجهة اليمن والسعودية بخليجي26
1,212 مشاهدة

يخوض المنتخب السعودي مباراة مصيرية، لا خيار فيها سوى الفوز، أمام منتخب اليمن، يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

ويسعى الأخضر لمصالحة جماهيره، بعد الخسارة في الجولة الأولى بنتيجة 3-2 أمام البحرين، ما عقّد حساباته في التأهل لنصف النهائي.

في المقابل، يسعى منتخب اليمن لتحقيق فوز مفاجئ، يحافظ على آماله في التأهل إلى الدور التالي، بعدما خسر بهدف نظيف أمام العراق في الجولة الأولى.

وسيكون موعد مباراة المنتخب السعودي واليمن في خليجي 26 هو الأربعاء الموافق 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، على ملعب استاد جابر مبارك الاحمد الصباح.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة (17:25) بتوقيت العراق والسعودية واليمن.

القنوات الناقلة
تبث جميع مباريات بطولة كأس الخليج العربي على أكثر من 16 قناة عربية، وأبرزها قنوات العراقية الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، البحرين الرياضية، دبي الرياضية، الكأس، SSC السعودية الرياضية.

وتخصص قنوات SSC الرياضية، قناة SSC News HD لبث مباراة السعودية واليمن، بتعليق عبد الله الحربي وخالد المديفر.

وإذا كنت تريد مشاهدة مباريات كأس الخليج العربي على الإنترنت، يمكنك متابعة منصات شاهد، Stars Play، قناة أبوظبي الرياضية على يوتيوب.

أسندت شبكة قنوات SSC مهمة التعليق على مباراة السعودية واليمن في كأس الخليج العربي 26، إلى المعلقين فهد العتيبي وسليمان الشريف.

تشكيل السعودية المتوقع لمباراة اليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26"

الخطة 4-3-3
نواف العقيدي
ياسر الشهراني - علي البليهي - علي العوجامي - سلطان الغنام
محمد كنو - مصعب الجوير - عبد الإله المالكي
عبد الله الحمدان - عبد الإله هوساوي - عبد الله رديف

تشكيل اليمن المتوقع لمباراة السعودية في كأس الخليج العربي "خليجي 26"

الخطة 4-4-2
أمان خير الله
الوسماني، الزبيدي، غالب، الحبيشي
عمر منصور، عنبر، آل نجار، الغواشي
المطري، الداحي
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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