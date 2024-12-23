نجم الهلال كانسيلو يرغب بالانتقال إلى برشلونة.. هذه التفاصيل

الهلال في فترة راحة حاليا؛ بسبب مشاركة المنتخب في كأس الخليج "خليجي 26"، ويحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر.وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن البرازيلي نيمار قد يرحل عن الهلال إلى سانتوس البرازيلي، أو إنتر ميامي الأمريكي، إلا أن نجما آخر تم الكشف عن رغبته في الرحيل عن صفوف "الزعيم".برشلونة وجهة مدافع الهلال القادمةكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن جواو كانسيلو الظهير الأيمن لنادي الهلال السعودي، يود العودة إلى برشلونة.كانسيلو انضم إلى الهلال في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، بصفقة بقيمة 20 مليون يورو، وضاعف راتبه هناك، ولكن وفقًا للصحيفة فإن اللاعب سيكون مستعدًّا لفعل أي شيء من أجل العودة، مدركًا أن برشلونة هو البيئة المثالية له.ولعب كانسيلو في صفوف برشلونة الموسم الماضي، معارًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.وقالت الصحيفة الإسبانية، إن كانسيلو قام بكل ما في وسعه للعب مع برشلونة هذا الموسم قبل انتقاله للهلال، وانتظر قدر استطاعته في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، حتى أكد له وكيله، خورخي مينديز، أن إعادة إعارته ستكون مستحيلة؛ لأن مانشستر سيتي لم يكن موافقًا.ولأن برشلونة لم يكن لديه أي يورو من الحد الأقصى للرواتب، اضطر كانسيلو إلى الانتقال للهلال السعودي، حيث يعد لاعبًا أساسيًّا بلا منازع، لكنه لا يزال يفكر في النادي الكتالوني.ويرغب الظهير البرتغالي في العودة إلى برشلونة ويواصل إرسال إشارات لزملائه السابقين في غرفة ملابس البارسا، رغم أن استعادته تكاد تكون مهمة مستحيلة للنادي الكتالوني، على الرغم من بحث برشلونة عن ظهير أيمن.وأوضحت الصحيفة: "كانسيلو كان مرتاحًا جدًّا مع عائلته أثناء إقامتهم في برشلونة، قاتل من أجل القدوم على سبيل الإعارة في 2023 ورفض قبول أي عروض أخرى، وكان لاعبًا أساسيًّا مع تشافي هيرنانديز، وقدم مستويات جيدة في بداية الموسم، لكنه تراجع لاحقًا وارتكب بعض الأخطاء المهمة التي كلفت الفريق خسارة مباريات، رغم أنه أظهر كل إمكاناته الهجومية".واختتمت: "كان ديكو يعوّل عليه في مشروع فليك، لكن الأمور تعقدت بسبب موقف مانشستر سيتي، وأيضًا لأن برشلونة لم يكن لديه أي هامش مادي للتحرك على الإطلاق، ولم يردّ النادي حتى الآن على رسائل اللاعب"