زيدان يخالف رغبة عمالقة أوروبا.. ماذا يعمل حالياً

ولم يتول زيدان، قيادة أي فريق منذ رحيله عن مدريد، في صيف 2021.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن زيدان ما زال مصمما على رفض أي عروض تقدم له للعودة للتدريب.وأشارت الصحيفة، إلى أن زيزو تلقى عروضا من أندية يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، لكنه شكر الأندية على اهتمامها ورفض العروض.ويقيم زيدان حاليا في لمتابعه أطفاله في المدرسة، ويكسر روتينه فقط بالسفر إلى باريس، أو جنوب لزيارة أكاديميته "Zidane Five Club"، لتعليم الأطفال كرة القدم.وأوضحت الصحيفة، أن زيدان لديه أفكار واضحة، وهي العمل في مشروعين فقط هم ومنتخب فرنسا، ولكن إذا تلقى عرضا من فريق لديه مشروع ومختلف للغاية يمكن أن يجعله يعيد حساباته.وأضافت الصحيفة، أن زيدان الذي استعاد علاقته الجيدة مع فلورنتينو بيريز، رئيس مدريد، يدرك أن العودة للميرنجي حاليا مستحيلة، ويعلم أنه ليس من بين المرشحين لخلافة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مستقبلا.كما أن ديدييه ديشامب جدد عقده مع منتخب حتى كأس العالم 2026، لذلك فهو يتعامل مع الأمر بهدوء.