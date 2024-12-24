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ماذا قال يونس محمود حول اتهامه بالسخرية من منتخب السعودية؟

رياضة

2024-12-24 | 02:30
ماذا قال يونس محمود حول اتهامه بالسخرية من منتخب السعودية؟
1,632 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

رفض يونس محمود نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، تقديم أي اعتذار بشأن اتهامه بالسخرية من فرص منتخب السعودية في المنافسة على لقب كأس الخليج العربي "خليجي 26" بالكويت.

وفي تصريح مثير للجدل، عندما سُئل يونس محمود عن رأيه في المنافسة بين العراق والسعودية كأحد المرشحين للتتويج باللقب، رد بابتسامة ساخرة قائلاً: "السعودية جاية للقب!"؛ وقد أثارت هذه العبارة استياءً واسعًا لدى الإعلام والجماهير السعودية، الذين اعتبروها انتقاصًا من قدرة "الصقور الخضر" على المنافسة وطالبوا النجم العراقي السابق بتقديم اعتذار.

الموقف أثار جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لحق محمود في التعبير عن رأيه، ومعارض يعتبر أن المسؤولين الرياضيين يجب أن يكونوا أكثر حرصًا على اختيار كلماتهم لتجنب إثارة حساسيات بين المنتخبات والجماهير الخليجية، كما تداول البعض جزءًا من التصريحات للسخرية من المنتخب السعودي الذي خسر من البحرين (3-2)، بعد كلمات لاعب أسود الرافدين السابق.

قال يونس محمود في تصريحات لبرنامج "المجلس" المذاع على قناة "الكأس": "الإعلاميون يبحثون عن التريند. أنا لم أستهزئ بالسعودية، ولا قطر، ولا الكويت، ولا البحرين. كان هناك شيء طريف فقط، حيث كنت أتحدث مع مراسل من البحرين قال لي (البحرين ستكون في المركز الأول، ثم العراق)، وبعدها مراسل الكويت قال نفس الشيء. ثم جاء مراسل السعودية وأخبرني الأمر ذاته، لذا ضحكت. ولكن الموضوع أخذ أكبر من حجمه".

وأضاف محمود: "لماذا أتأسف؟! لم أتجاوز حدودي، ولا يمكن لأي إنسان أن يمنعني من الضحك؛ هذه حياتي، لكن ليس من طبعي الاستهزاء أو التقليل من أحد، فهذا ليس من حقي".

وتابع قائلًا: "لقد قضيت حياتي في الرياضة، وهذا الموضوع بسيط للغاية، ما أتعرض له في العراق أكبر بكثير؛ كيف يمكن للناس أن يحكموا عليَّ ويتدخلوا في نيتي؟ كلامي كان مزاحًا ولم أقصد التقليل من قيمة منتخب السعودية".
 
وأشار محمود إلى أن لديه علاقة طيبة مع الجماهير السعودية، وقال: "سبق أن حدثت بعض المشاكل في الماضي بسبب الإعلام. هذا شيء طبيعي وهذه هي حلاوة كرة القدم، أنا لم أتجاوز في حق أحد من قبل، وهذه ليست أخلاقي. تربطني علاقة قوية مع جماهير السعودية ولا توجد مشاكل بيننا".

واختتم تصريحاته مشددًا: "في جميع اللقاءات كنت أضحك، وهذا شيء طبيعي لأن المنتخب العراقي كان منتصرًا، ولكن تم تداول مقاطع مقتطعة من اللقاء ولم تبث التصريحات بشكل كامل، لقد اعتدت على مثل هذه الأمور، ولم يتم كشف الحقيقة كاملة".

هل سخر يونس محمود من السعودية بسبب كأس آسيا 2007؟
وخلال اللقاء، وجه مقدم برنامج "المجلس"، خالد جاسم، سؤالًا إلى يونس محمود إن كان يشعر بالاستياء من جائزة أفضل لاعب في كأس آسيا 2007، والتي حصل عليها ياسر القحطاني، مهاجم منتخب السعودية، بالرغم من خسارة الأخضر للمباراة النهائية أمام نظيره العراقي المتوج باللقب.

وتحدث محمود عن مناوشات سابقة بينه وبين القحطاني حول هذا الأمر، حيث قال القحطاني حينها: "يونس محمود لاعب كبير وصاحب إنجازات، إذا كان يعتقد أنه ظُلِم في الجائزة سألمع الكأس وأرسلها إليه"؛ ورد محمود قائلًا: "أنا أعتذر منه. ما أقدر أرسل له كأس آسيا لأنه ملك جمهور العراق".

وبرر محمود تصريحاته تلك، موضحًا: "هذه أمور طبيعية في كرة القدم، أتمنى أن يقوم لاعب من المنتخب السعودي بالتحدي ضد المنتخب العراقي، وأن يحدث ذلك أيضًا من جانبنا.. فهذا سيجعل البطولة أكثر إثارة".

كما وجّه يونس محمود نقدًا للإعلام العراقي، قائلًا: "بعض الإعلاميين يحاولون الإطاحة بي من منصبي، لم أتوقع كل هذه الأمور، هناك توجه واضح لرحيلي، وهناك اجتهادات كثيرة ضدي".

وختم محمود حديثه كاشفًا عن طلبه الدعم من الاتحاد العراقي لكرة القدم، وقال: "لقد طلبت منهم إصدار بيان لدعمي، ولكن الاتحاد العراقي رفض، شعرت بأنني غير مرغوب داخل الاتحاد، إذ يتم الهجوم عليّ منذ عامين ولم يدافع عني أحد".
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يونس محمود

المنتخب السعودي

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