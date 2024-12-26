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"علم صدام حسين" يثير غضب العراقيين.. قصة ما حصل بمباراة العراق والبحرين (صورة)

رياضة

2024-12-26 | 04:54
&quot;علم صدام حسين&quot; يثير غضب العراقيين.. قصة ما حصل بمباراة العراق والبحرين (صورة)
4,040 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

في حادثة أثارت استياءً واسعًا بين الأوساط العراقية، شهدت مباراة المنتخبين العراقي والبحريني ضمن بطولة خليجي 26 المقامة في الكويت واقعة "غير متوقعة"، حيث تم تبادل شعار تذكاري يحتوي على العلم العراقي القديم.

ووفق البروتوكولات المتّبعة قبل انطلاق المباريات، يقوم قائدا الفريقين بتبادل شعارات تذكارية تحمل علمي الدولتين. لكن قائد المنتخب البحريني، سيد ضياء سيد سعيد، قدّم لقائد المنتخب العراقي، جلال حسن، شعاراً يتضمّن العلم العراقي القديم الذي يعود لفترة حكم "حزب البعث" والرئيس "صدام حسين".
الاتحاد البحريني يعتذر عن واقعة "علم صدام حسين"

*اعتذار بحريني
أعتذر الاتحاد البحريني لكرة القدم من نظيره العراقي بعد واقعة جدلية شهدتها مباراة المنتخبين، التي أقيمت على أرض استاد جابر الأحمد الدولي، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي.

وقال الاتحاد البحريني، في بيان: "يود الاتحاد توضيح الآتي بخصوص الشعار التذكاري الذي تم تبادله بين قائدي منتخبي البحرين والعراق، ضمن الجولة الثانية لكأس الخليج العربي (خليجي 26) المقامة حالياً في دولة الكويت، والذي احتوى على العلم القديم لجمهورية العراق".

وأضاف أن "طباعة العلم القديم لجمهورية العراق على الشعار التذكاري كان خطأً مطبعياً من المطبعة التي تعاقد معها الاتحاد لتجهيز الشعارات التذكارية الخاصة بمباريات المنتخب الوطني في (خليجي 26)، إذ لم تتم عملية التدقيق من قِبل الاتحاد بعد استلام الشحنة المذكورة الخاصة بشعارات المباريات الثلاث لدور المجموعات، وفي هذا الإطار، يقدم الاتحاد البحريني لكرة القدم اعتذاره إلى الأشقاء في العراق قيادة وحكومة وشعباً، وذلك عن الخطأ غير المقصود بوضع العلم القديم".

وأتمّ اتحاد كرة القدم في البحرين: "نؤكد على أن هذا الخطأ لا يؤثر على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين، البحرين والعراق بلدان تجمعهما علاقات قوية على جميع الأصعدة، ولا يعكر صفوها مثل هذه الأخطاء غير المقصودة، إذ يكن الاتحاد البحريني كل الاحترام والتقدير للأشقاء العراقيين".
العلم القديم يحتوي على ثلاث نجوم خضراء مع عبارة "الله أكبر"، في حين أن العلم العراقي الحالي يتضمّن فقط العبارة دون النجوم.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب البحريني بنتيجة 2-0، مما ضمن له التأهّل إلى نصف نهائي البطولة متصدّراً المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط. في المقابل، يحتل المنتخب العراقي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وينتظر مباراته الحاسمة مع المنتخب السعودي، الذي يملك العدد نفسه من النقاط، لتحديد المتأهل الثاني عن المجموعة.

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"علم صدام حسين"

مباراة العراق والبحرين

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