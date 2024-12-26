"علم صدام حسين" يثير غضب العراقيين.. قصة ما حصل بمباراة العراق والبحرين (صورة)

ووفق البروتوكولات المتّبعة قبل انطلاق المباريات، يقوم قائدا الفريقين بتبادل شعارات تذكارية تحمل علمي الدولتين. لكن المنتخب البحريني، سيد ضياء سيد سعيد، قدّم لقائد المنتخب العراقي، جلال حسن، شعاراً يتضمّن القديم الذي يعود لفترة حكم "حزب البعث" والرئيس "صدام حسين".أعتذر الاتحاد البحريني لكرة القدم من نظيره بعد واقعة جدلية شهدتها مباراة المنتخبين، التي أقيمت على أرض استاد جابر الأحمد الدولي، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الخليج العربي.وقال الاتحاد البحريني، في بيان: "يود الاتحاد توضيح الآتي بخصوص الشعار التذكاري الذي تم تبادله بين قائدي منتخبي البحرين والعراق، ضمن الجولة الثانية لكأس الخليج العربي (خليجي 26) المقامة حالياً في الكويت، والذي احتوى على القديم لجمهورية العراق".وأضاف أن "طباعة القديم لجمهورية على الشعار التذكاري كان خطأً مطبعياً من المطبعة التي تعاقد معها الاتحاد لتجهيز الشعارات التذكارية الخاصة بمباريات المنتخب الوطني في (خليجي 26)، إذ لم تتم عملية التدقيق من قِبل الاتحاد بعد استلام الشحنة المذكورة الخاصة بشعارات المباريات الثلاث لدور المجموعات، وفي هذا الإطار، يقدم الاتحاد البحريني لكرة القدم اعتذاره إلى الأشقاء في قيادة وحكومة وشعباً، وذلك عن الخطأ غير المقصود بوضع القديم".وأتمّ كرة القدم في البحرين: "نؤكد على أن هذا الخطأ لا يؤثر على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين، البحرين والعراق بلدان تجمعهما علاقات قوية على جميع الأصعدة، ولا يعكر صفوها مثل هذه الأخطاء غير المقصودة، إذ يكن الاتحاد البحريني كل الاحترام والتقدير للأشقاء العراقيين".