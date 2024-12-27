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"خليجي 26".. حملة لتأمين عشرات آلاف الأعلام العراقية في مباراة السعودية

رياضة

2024-12-27 | 02:50
&quot;خليجي 26&quot;.. حملة لتأمين عشرات آلاف الأعلام العراقية في مباراة السعودية
344 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

بدأ المسؤولون الرياضيون في العراق، بحملات تحفيزية للجماهير العراقية الحاضرة في الكويت لمؤازرة أسود الرافدين في مباراة السعودية الحاسمة ضمن كأس الخليج "خليجي 26".

وبات موقف منتخب العراق صعبا للغاية بعد الخسارة أمام البحرين 2-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات، إذ تنتظره مباراة حاسمة أمام نظيره الأخضر السعودي بعد غد السبت على استاد جابر الأحمد الدولي في الجولة الثالثة من البطولة ويتوجب على أسود الرافدين الفوز فقط لضمان التأهل إلى نصف نهائي المسابقة.

وطالب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن في بيان رسمي، الجماهير العراقية بالبقاء في دولة الكويت ومواصلة تشجيع المنتخب في مباراته الأخيرة التي ستجمعه بالمنتخب السعودية.

وحثّ مفتن في البيان، العراقيين على مواصلة زخم المؤازرة الجماهيرية المفترضة، مبيناً: "إن الفرصة ما زالت قائمة لبلوغ نصف نهائي كأس الخليج".

وأوعز مفتن لأعضاء اللجنة الأولمبية الإعلامية الحاضرة في الكويت بتأمين عشرات الآلاف من الأعلام والأوشحة والقبعات لتوزيعها بين العراقيين الموجودين هناك.

عقيل مفتن: يجب تهيئة لاعبي العراق نفسيا لمباراة السعودية
وفي سياق ذي صلة، وجّه رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رسالة موجزة للاعبي أسود الرافدين، داعياً إياهم إلى طيّ صفحة الخسارة الأخيرة أمام البحرين والاستعداد الفني والنفسي للمباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام السعودية باستحضار الروح العراقية الوطنية واستذكار المنجزات الكروية الكبيرة التي تأطر بها التاريخ الكروي العراقي المعروف خليجياً وعربياً وقارياً".

وتزايدت أعداد الجماهير العراقية الموجودة في الكويت، حيث يواصل العراقيون المغتربون ومن داخل البلد، التوجه إلى الكويت لمساندة المنتخب العراقي في مبارياته بالبطولة.

ويحتاج المنتخب العراقي من أجل حسم التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 26"، إلى الفوز فقط على المنتخب السعودي كي يضمن التأهل، حيث تنص قواعد البطولة على أنه في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط، يتم الاحتكام إلى نقاط المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة.

وفي حالة استمرار التساوي قائما يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف الإجمالي في جميع مباريات المجموعة، ثم إجمالي الأهداف، ثم اللعب النظيف، وأخيراً يتم اللجوء للقرعة من أجل الحسم.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الثالث في المجموعة الثالثة، متخلفا بفارق الأهداف عن الوصيف المنتخب السعودي، فيما ضمن المنتخب البحريني التأهل للدور المقبل بحصده ست نقاط من مباراتين في المقابل، وودع منتخب اليمن البطولة بشكل رسمي.
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"خليجي 26"

حملة لتأمين عشرات آلاف الأعلام العراقية

مباراة السعودية

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