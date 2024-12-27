"خليجي 26".. حملة لتأمين عشرات آلاف الأعلام العراقية في مباراة السعودية

وبات موقف منتخب صعبا للغاية بعد الخسارة أمام البحرين 2-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات، إذ تنتظره مباراة حاسمة أمام نظيره الأخضر السعودي بعد غد السبت على استاد جابر الأحمد الدولي في الجولة الثالثة من البطولة ويتوجب على أسود الرافدين الفوز فقط لضمان التأهل إلى نصف نهائي المسابقة.وطالب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن في بيان رسمي، الجماهير العراقية بالبقاء في الكويت ومواصلة تشجيع المنتخب في مباراته الأخيرة التي ستجمعه بالمنتخب السعودية.وحثّ مفتن في البيان، على مواصلة زخم المؤازرة الجماهيرية المفترضة، مبيناً: "إن الفرصة ما زالت قائمة لبلوغ نصف نهائي كأس الخليج".وأوعز مفتن لأعضاء اللجنة الأولمبية الإعلامية الحاضرة في الكويت بتأمين عشرات الآلاف من الأعلام والأوشحة والقبعات لتوزيعها بين الموجودين هناك.وفي سياق ذي صلة، وجّه رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رسالة موجزة للاعبي أسود الرافدين، داعياً إياهم إلى طيّ صفحة الخسارة الأخيرة أمام البحرين والاستعداد الفني والنفسي للمباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام السعودية باستحضار الروح العراقية الوطنية واستذكار المنجزات الكروية الكبيرة التي تأطر بها التاريخ الكروي المعروف خليجياً وعربياً وقارياً".وتزايدت أعداد الجماهير العراقية الموجودة في الكويت، حيث يواصل العراقيون المغتربون ومن داخل البلد، التوجه إلى الكويت لمساندة المنتخب في مبارياته بالبطولة.ويحتاج المنتخب من أجل حسم التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 26"، إلى الفوز فقط على المنتخب السعودي كي يضمن التأهل، حيث تنص قواعد البطولة على أنه في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط، يتم الاحتكام إلى نقاط المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة.وفي حالة استمرار التساوي قائما يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف الإجمالي في جميع مباريات المجموعة، ثم إجمالي الأهداف، ثم اللعب النظيف، وأخيراً يتم اللجوء للقرعة من أجل الحسم.ويحتل المنتخب المركز الثالث في المجموعة الثالثة، متخلفا بفارق الأهداف عن الوصيف المنتخب السعودي، فيما ضمن المنتخب البحريني التأهل للدور المقبل بحصده ست نقاط من مباراتين في المقابل، وودع منتخب اليمن البطولة بشكل رسمي.