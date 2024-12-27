المنتخب العراقي يختتم تدريباته لمواجهة السعودية.. هؤلاء أبرز الغائبين

وحضر تدريباتَ اليوم رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال والنائبُ الثاني يونس وعضو الاتحاد أحمد الموسوي، إضافةً إلى الأمينِ العامّ محمد فرحان، وشاركَ في التدريباتِ (24) لاعباً، حيث منعت الإصابةُ من تواجد اللاعب مهند جعاز الذي يواصل جلساتَ التأهيل والعلاج مع الجهازِ الطبيّ، بينما أجبرت الوعكةُ الصحيّةُ اللاعبَ ريبين سولاقا إلى أخذِ قسطٍ من الراحةِ على أملِ تعافيه في القريبِ العاجل.يذكر أن مبارياتَ الغد ستقام بالتوقيتِ نفسه لفرقِ المجموعة، حيث يلتقي منتخبُ البحرين منتخبَ اليمن، والذي ضَمنَ الأولُ تأهله إلى الدور نصف النهائي، بينما يبقى مصيرُ التذكرة الثانية لغاية صفارةِ نهاية مواجهةِ والسعودية، حيث يلعبُ بفرصةٍ واحدةٍ للتأهلِ من خلال الظفرِ بنقاطِ المباراة لا غير، بينما يلعبُ المنتخبُ السعوديُّ بفرصتي الفوز والتعادل للتأهلِ بسببِ فارق الأهداف الذي يصبُّ في مصلحته.