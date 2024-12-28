"ملك البطاقات".. معلومات قد لا تعرفها عن حكم مباراة السعودية والعراق

نيوز – رياضة



يترقب الشارع الرياضي الخليجي مباراة السعودية والعراق التي سيحتضنها ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت، أمسية السبت 28 ديسمبر/ كانون في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".





ويُدير مباراة السعودية والعراق تحكيميًا الروماني إستيفان كوفاكس، الذي يُعد من أبرز الحكام الأوروبيين في الساحة الكروية، وهو من مواليد سبتمبر/ أيلول 1984، ويحمل الشارة من عام 2010.



معلومات قد لا تعرفها عن حكم مباراة السعودية والعراق

بدأ حكم مباراة السعودية والعراق مشواره التحكيمي في عام 2007، وقد كوفاكس 540 مباراة عبر مسيرته التحكيمية، وأشهر عدد 2872 بطاقة صفراء و193 بطاقة حمراء؛ ليستحق لقب "ملك البطاقات".



واحتسب الحكم الروماني 170 ركلة جزاء في مشواره التحكيمي، وسبق له إدارة افتتاح ونهائي خليجي 25 بالعراق في النسخة الماضية، كما عدة مباريات في دوري روشن السعودي.



وأدار كوفاكس نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى بين روما الإيطالي وفينورد الهولندي، والذي انتهى بتتويج فريق "الذئاب" باللقب بركلات الترجيح (4-2)، كما مباراة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2023، وانتهى اللقاء آنذاك بالتعادل الإيجابي 1-1. وقبل المواجهة المُرتقبة بين الكبيرين، يعتلي المنتخب البحريني صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وقد ضمن التأهل إلى الدور المقبل في خليجي 26، فيما يأتي "الصقور الخضر" بالمرتبة الثانية، بفارق الأهداف عن المنتخب العراقي، ويتذيل اليمن جدول الترتيب من دون نقاط.ويُدير مباراة السعودية والعراق تحكيميًا الروماني إستيفان كوفاكس، الذي يُعد من أبرز الحكام الأوروبيين في الساحة الكروية، وهو من مواليد سبتمبر/ أيلول 1984، ويحمل الشارة من عام 2010.بدأ حكم مباراة السعودية والعراق مشواره التحكيمي في عام 2007، وقد كوفاكس 540 مباراة عبر مسيرته التحكيمية، وأشهر عدد 2872 بطاقة صفراء و193 بطاقة حمراء؛ ليستحق لقب "ملك البطاقات".واحتسب الحكم الروماني 170 ركلة جزاء في مشواره التحكيمي، وسبق له إدارة افتتاح ونهائي خليجي 25 بالعراق في النسخة الماضية، كما عدة مباريات في دوري روشن السعودي.وأدار كوفاكس نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى بين روما الإيطالي وفينورد الهولندي، والذي انتهى بتتويج فريق "الذئاب" باللقب بركلات الترجيح (4-2)، كما مباراة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2023، وانتهى اللقاء آنذاك بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويحتاج المنتخب السعودي للتعادل فقط خلال مباراته المقبلة أمام العراق؛ من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي خليجي 26، بينما يبحث منتخب "أسود الرافدين" عن الفوز فقط حتى لا يودع العُرس الخليجي من الدور .



وتاريخيًا، التقى المنتخبان 9 مرات من قبل في بطولات كأس الخليج العربي، وكان الانتصار من نصيب العراقيين في 6 مواجهات، فيما اكتفت السعودية بفوزين فقط، وحضر التعادل مرة واحدة.



وبشكل عام، تمكن المنتخب من تحقيق الفوز على شقيقه السعودي 17 مرة، مقابل 10 انتصارات للأخضر، فيما انتهت 9 مواجهات بالتعادل بين الكبيرين، وأحرز العراقيون 55 هدفًا واهتزت شباكهم 31 مرة.