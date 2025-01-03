غوارديولا يعلق على بقاء دي بروين: ليس من شأني

دي بروين الذي سيتم عامه الـ34 الصيف المقبل، سينتهي عقده مع سيتي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، وتحديدا في يونيو/حزيران.ويستعد سيتي لخوض أولى مبارياته في العام الجديد أمام وست هام غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وقال غوارديولا في تصريحات خلال الصحفي للمباراة عن تجديد عقد دي بروين: "الأمر متروك للنادي، هذا ليس من شأني".وأضاف: "نريده دائمًا أن يكون في أفضل مستوياته البدنية، لقد عانى من مشاكل في آخر عامين، وهو أمر يحدث للعديد من اللاعبين هذا الموسم".ووضع غوارديولا شرطا لتجديد عقد النجم البلجيكي قائلا: "من الواضح أنه إذا ظهر بأداء وفي حالة جيدة، فيمكنه اللعب بشكل مستمر.. لقد قلت ذلك عدة مرات، إنه لاعب مهم وحاسم جدًا بالنسبة لنا".وأوضح: "أعتقد أن النادي سيدرس تجديد عقد دي بروين اعتمادًا على أدائه حتى نهاية الموسم، مع مراعاة عمره والعديد من الأشياء الأخرى، وأظن أن النادي يجب أن يفكر في الأمر".وفي سياق متصل، كشف غوارديولا موقفه من دخول سيتي في سوق الانتقالات الشتوي الجاري قائلا: "لا أعرف حاليا، الأمر ليس سهلاً، ولن يكون سهلاً، ربما نتعاقد مع شخص ما، وربما لا".وأنهى مدرب السيتي قائلا: "أعتقد أن النادي يجب أن يكون ذكيًا، ولا يتعاقد مع لاعبين آخرين لمجرد التعاقد معهم، من الواضح أنه نظرًا للموقف الذي نمر به ومن وجهة نظر اللاعبين الذين أصيبوا عديدة، يتعين على النادي التعاقد مع لاعبين، لكنني لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا".