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بماذا يحلم رونالدو في 2025.. ما شان الدوري السعودي؟

رياضة

2025-01-03 | 12:30
بماذا يحلم رونالدو في 2025.. ما شان الدوري السعودي؟
36 مشاهدة

كشف أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي عن أحلامه في العام الجديد 2025.

وبمناسبة مرور عامين على تقديمه لاعباً في صفوف النصر قادماً بشكل مجاني من مانشستر يونايتد، تحدث رونالدو مع المنصة الرسمية لرابطة الدوري السعودي.

وقال رونالدو: "المنافسة صعبة مع الهلال والاتحاد في الدوري السعودي، ولكننا سنحاول وسنبذل قصارى جهدنا وسنقاتل هذا الموسم".

وأضاف: "إلى جانب لقب الدوري السعودي، أحلم بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا مع النصر هذا الموسم، وسنعمل بقوة على ذلك".

وواصل: "كرة القدم عبارة عن لحظات سعيدة ولحظات صعبة ولكن الأهم دائمًا أن تلتزم باحترافيتك وتعمل بقوة وتحترم النادي وتحترم عقدك مع النادي وتؤمن أن الأشياء ستتحسن للأفضل".

واستطرد: "أفضل لحظة لي مع النصر، كانت حين توج الفريق بالبطولة العربية للأندية في صيف عام 2023".

وينتهي عقد رونالدو مع النصر في صيف 2025، وسط تقارير تؤكد وجود مفاوضات لتجديده.

وعن الحياة في السعودية، قال الدون البرتغالي: "أنا سعيد وعائلتي سعيدة، بدأنا حياة جديدة في هذا البلد الجميل، الأمور رائعة أيضاً على مستوى كرة القدم، فرديًا وجماعيًا نحاول التطور والتحسن".

وأردف: "أعلم أن الجميع ينظر إلى كرستيانو كـقدوة ليس فقط داخل الملعب بل خارج الملعب أيضًا، أعلم ذلك والكل يعلم ذلك ومن يقول غير ذلك يكذب".

وأكمل: "شرف كبير بالنسبة لي أن الدوري السعودي يتطور وعدد كبير من النجوم ينضمون إلى الدوري والتنافسية تزداد هنا".

وأتم: "فكرة أن أكون أول نجم ينضم إلى الدوري السعودي فهذا شرف كبير بالنسبة لي، وآمل خلال 5 أو 10 سنوات أن يستمر الدوري في التطور وكذلك الأكاديميات، هذا حلمي، أريد مساعدة الدوري والدولة".

يذكر أن كريستيانو رونالدو، هو صاحب العدد الأعلى من الأهداف في دوري روشن السعودي، خلال العام المنصرم 2024، بواقع 29 هدفاً في 25 مباراة.
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الدون

الدوري السعودي

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