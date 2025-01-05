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قبل كأس السوبر الإسباني.. هانز فليك يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

رياضة

2025-01-05 | 05:12
قبل كأس السوبر الإسباني.. هانز فليك يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة
505 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

توقع مدرب برشلونة "هانز فليك" أن يكون لاعبه الصاعد لامين يامال جاهزًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، المُقررة إقامتها في مدينة جدة السعودية، خلال الفترة بين 8 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وكان يامال تعرض لإصابة في الرباط الداخلي للكاحل الأيمن، خلال مباراة البرسا وديبورتيفو ليغانيس ببطولة الدوري الإسباني "لا ليغا"، الشهر الماضي، وقد أظهرت الفحوص الطبية حاجة الجناح صاحب الـ17 عامًا لفترة علاج تتراوح بين 3 و4 أسابيع.

بدوره، قال فليك في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سنسافر يوم الإثنين، وسنتدرب في السعودية يوم الثلاثاء. أعتقد أن لامين سيكون جاهزًا لكأس السوبر الإسباني".

ويخوض البرسا بطولة كأس السوبر الإسباني، بصفته وصيفًا لبطل الدوري الإسباني الموسم الماضي 2023-24، ومن المُقرر أن يتواجه الفريق مع أتلتيك بيلباو (حامل لقب كأس ملك إسبانيا)، في المباراة الأولى للدور نصف النهائي، فيما ستجمع المباراة الثانية ناديَي ريال مدريد (بطل الدوري الإسباني) وريال مايوركا (وصيف بطل كأس ملك إسبانيا).

وستكون مباراة بيلباو، المُقررة يوم الأربعاء المقبل، الثانية لبرشلونة هذا العام 2025، علمًا أن كتيبة "البلوغرانا" استهلت مواجهاتها في العام الجديد أمس السبت، بالفوز 4-0 على بارباسترو (أحد فرق الدرجة الرابعة)، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وتناوب على تسجيل الأهداف الأربعة لبرشلونة في مباراة البارحة، كل من إريك غارسيا وروبرت ليفاندوفسكي (هدفين) وبابلو توري.

وبذلك، عاد البرسا إلى "سكة الانتصارات"، بعد تعرض الفريق لخسارتين متتاليتين (0-1 أمام ليغانيس، 1-2 أمام أتلتيكو مدريد)، ضمن الجولتين الـ17 والـ18 من بطولة الدوري الإسباني.
 
فليك يطمئن مشجعي برشلونة على رافينيا
وشهدت مواجهة بارباسترو غياب رافينيا دياز، بداعي الإصابة، لكن فليك طمأن مشجعي برشلونة على الجناح البرازيلي، قائلًا: "عانى من بعض الانزعاجات، لكنه تدرب جيدًا اليوم (البارحة)، وقد اتخذت قرارًا بعدم اصطحابه (في القائمة)".

وبخصوص المباراة نفسها، قال المدرب الألماني: "توجب علينا بدء العام بهذه الطريقة. كنا جيدين جدًا في الدفاع، ولم نمنح منافسنا أي فرصة".
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قبل كأس السوبر الإسباني

هانز فليك يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

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