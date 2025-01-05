قبل كأس السوبر الإسباني.. هانز فليك يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

وكان يامال تعرض لإصابة في الرباط الداخلي للكاحل الأيمن، خلال مباراة البرسا وديبورتيفو ليغانيس ببطولة الدوري الإسباني "لا ليغا"، الشهر الماضي، وقد أظهرت الفحوص الطبية حاجة الجناح صاحب الـ17 عامًا لفترة علاج تتراوح بين 3 و4 أسابيع.بدوره، قال فليك في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سنسافر يوم الإثنين، وسنتدرب في السعودية يوم الثلاثاء. أعتقد أن لامين سيكون جاهزًا لكأس السوبر الإسباني".ويخوض البرسا كأس السوبر الإسباني، بصفته وصيفًا لبطل الدوري الإسباني الموسم الماضي 2023-24، ومن المُقرر أن يتواجه مع أتلتيك بيلباو (حامل لقب كأس ملك إسبانيا)، في المباراة الأولى للدور نصف النهائي، فيما ستجمع المباراة الثانية ناديَي ريال مدريد (بطل الدوري الإسباني) وريال مايوركا (وصيف بطل كأس ملك إسبانيا).وستكون مباراة بيلباو، المُقررة يوم الأربعاء المقبل، الثانية لبرشلونة هذا العام 2025، علمًا أن كتيبة "البلوغرانا" استهلت مواجهاتها في العام الجديد أمس السبت، بالفوز 4-0 على بارباسترو (أحد فرق الدرجة الرابعة)، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.وتناوب على تسجيل الأهداف الأربعة لبرشلونة في مباراة البارحة، كل من إريك غارسيا وروبرت ليفاندوفسكي (هدفين) وبابلو توري.وبذلك، عاد البرسا إلى "سكة الانتصارات"، بعد تعرض لخسارتين متتاليتين (0-1 أمام ليغانيس، 1-2 أمام أتلتيكو مدريد)، ضمن الجولتين الـ17 والـ18 من الدوري الإسباني.