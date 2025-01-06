Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الديوانية.. اعتقال شخص قتل شقيقتيه قبل 18 شهرا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

اتحاد الكرة يناقش مشاركة المنتخب الوطني في خليجي 26

رياضة

2025-01-06 | 08:32
اتحاد الكرة يناقش مشاركة المنتخب الوطني في خليجي 26
505 مشاهدة

عقد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، اليوم الاثنين، اجتماعا مهما مع اللجنة المشكلة لمناقشة مشاركة خليجي 26 والمشوار المقبل في التصفيات المونديالية.

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "عقد رئيس الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، جلسةً مع اللجنةِ المُشكلةِ لمُناقشةِ مشاركةِ منتخبنا الوطنيّ في خليجي 26 التي اختتمت مؤخراً، فضلاً على المُتبقي من المِشوارِ الأهمّ في تصفياتِ كأسِ العالم المُقبلة، وبحُضورِ عُضوي المكتبِ التنفيذيّ للاتحاد غانم عريبي وأحمد الموسوي، والأمين العامّ محمد فرحان، ورئيس لجنة التطوير الدكتور وسام نجيب صليوه".

وأضاف: "استهل درجال حديثه بتَقديمِ التهنئةِ للشعبِ العراقيّ بمُناسبةِ الذكرى الرابعة بعد المئةِ لتأسيسِ الجيشِ العراقيّ الباسل ، متمنياً دوامَ نعمة الأمن والأمان لبلدنا الحبيب وهو يرفلُ بالعزِ والكرامة".

واستعرضَ بعدَ ذلك "بعضَ التفصيلاتِ المُهمة التي صاحبت مشاركتنا الأخيرة والرؤية التي وضعها الاتحادُ فيما يخصُّ المُهمةَ المُقبلة التي تعدُّ مفصليةً في تأريخِ الكرةِ العراقيّة ".

واستمع درجال بعدَ ذلك إلى "الطروحاتِ المُهمةِ التي أغنى بها المشاركون الجلسةَ لما فيها مصلحة المنتخبِ ومستقبله ".

وخرج المجتمعون بجملةٍ من التوصياتِ الفنيّة والإداريّة التي ستخدمُ المنتخبَ الوطنيَّ في قادمِ المِشوار.

يشارُ إلى أن اللجنةَ المُشكلة تألفت من عبد الإله عبد الحميد والدكتور صالح راضي ووميض منير والدكتور عدنان لفتة، وبسام رؤوف وحمزة هادي وأحمد مناجد والدكتور رياض مزهر وصفوان عبد الغني، فيما قدّم إبراهيم سالم وعماد هاشم اعتذارهما عن عَدمِ الحُضورِ لظرفٍ خاصٍ بهما .
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

اتحاد الكرة

المنتخب الوطني

خليجي 26

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
رغم عدم تسجيله.. فليك يضم أولمو لقائمة برشلونة للسوبر الإسباني
07:56 | 2025-01-06
ما سبب غياب ميسي عن حفل تكريم الرئيس الأمريكي جو بايدن؟
04:12 | 2025-01-06
مساعد كاساس السابق يحدد شروط بناء منتخب منافس وعيوب "دوري النجوم"
03:28 | 2025-01-06
خوشناو ودرجال يتفقان على تنظيم بطولات دولية في أربيل
03:03 | 2025-01-06
تصرفات يونس محمود في "خليجي 26" تحت المجهر في العراق.. ما القصة؟
02:46 | 2025-01-06
بالأرقام.. صلاح يهزم سواريز ويعادل هنري
14:16 | 2025-01-05
خبر سار للمتقاعدين
22.25%
09:57 | 2025-01-05
خبر سار للمتقاعدين
09:57 | 2025-01-05
تحذير هام لجميع العراقيين: استعدوا للامطار
20.24%
10:57 | 2025-01-05
تحذير هام لجميع العراقيين: استعدوا للامطار
10:57 | 2025-01-05
&quot;المهاجم ليس طالبا&quot;.. التفاصيل الكاملة لحادثة إطلاق النار بجامعة الإسراء (فيديو)
15.27%
06:00 | 2025-01-05
"المهاجم ليس طالبا".. التفاصيل الكاملة لحادثة إطلاق النار بجامعة الإسراء (فيديو)
06:00 | 2025-01-05
الغيوم تتراكم &quot;طوابق&quot; فوق العراق.. ملخص ما سيحدث من الان وحتى ليل الغد
14.85%
00:53 | 2025-01-06
الغيوم تتراكم "طوابق" فوق العراق.. ملخص ما سيحدث من الان وحتى ليل الغد
00:53 | 2025-01-06
تحذير لاصحاب هذه المركبات.. المرور تتوعد بالمحاسبة الاسبوع المقبل
13.72%
11:19 | 2025-01-04
تحذير لاصحاب هذه المركبات.. المرور تتوعد بالمحاسبة الاسبوع المقبل
11:19 | 2025-01-04
معلومات جديدة عن حادثة اطلاق نار وإصابات داخل كلية أهلية في بغداد
13.67%
04:53 | 2025-01-05
معلومات جديدة عن حادثة اطلاق نار وإصابات داخل كلية أهلية في بغداد
04:53 | 2025-01-05
المزيد
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

مرضى السرطان في نينوى بين الأوجاع الجسدية والأعباء المالية‎.. فيديو
Play
مرضى السرطان في نينوى بين الأوجاع الجسدية والأعباء المالية‎.. فيديو
04:50 | 2025-01-06
كلف العلاج المرتفعة تزيد من معاناة مرضى السرطان في النجف‎.. فيديو
Play
كلف العلاج المرتفعة تزيد من معاناة مرضى السرطان في النجف‎.. فيديو
03:48 | 2025-01-06
العراق رابع عربيًا في ارتفاع أسعار العقارات وسط أزمة سكن خانقة‎
Play
العراق رابع عربيًا في ارتفاع أسعار العقارات وسط أزمة سكن خانقة‎
02:43 | 2025-01-06
الغاء منصة الدولار.. مخاوف من عودة الارتفاع والتهريب‎
Play
الغاء منصة الدولار.. مخاوف من عودة الارتفاع والتهريب‎
01:45 | 2025-01-06
برلمان بلا إنجازات.. التلكؤ والصراعات تهدد الثقة بالعملية السياسية في العراق‎
Play
برلمان بلا إنجازات.. التلكؤ والصراعات تهدد الثقة بالعملية السياسية في العراق‎
00:40 | 2025-01-06
شاهد.. مضرب قتل الحشرات لمكافحة بعوض داخل طائرة ركاب
Play
شاهد.. مضرب قتل الحشرات لمكافحة بعوض داخل طائرة ركاب
12:59 | 2025-01-05
الخلافات السياسية تفشل الجلسة الاستثنائية لتمديد عمل مجلس المفوضين‎
Play
الخلافات السياسية تفشل الجلسة الاستثنائية لتمديد عمل مجلس المفوضين‎
12:15 | 2025-01-05
4 علامات على الأنف تشير إلى إصابتك بأمراض جلدية!
Play
4 علامات على الأنف تشير إلى إصابتك بأمراض جلدية!
07:51 | 2025-01-05
بلمسة كتف فقط.. سرقات غامضة تثير الرعب في ابو غريب‎ (فيديو)
Play
بلمسة كتف فقط.. سرقات غامضة تثير الرعب في ابو غريب‎ (فيديو)
02:41 | 2025-01-05
مخاطر بيئية تهدد أرواح العراقيين.. فيديو
Play
مخاطر بيئية تهدد أرواح العراقيين.. فيديو
01:19 | 2025-01-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.