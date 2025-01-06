اتحاد الكرة يناقش مشاركة المنتخب الوطني في خليجي 26

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ نيوز، انه "عقد رئيس الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، جلسةً مع اللجنةِ المُشكلةِ لمُناقشةِ مشاركةِ منتخبنا الوطنيّ في خليجي 26 التي اختتمت مؤخراً، فضلاً على المُتبقي من المِشوارِ الأهمّ في تصفياتِ كأسِ العالم المُقبلة، وبحُضورِ عُضوي المكتبِ التنفيذيّ للاتحاد غانم عريبي وأحمد الموسوي، والأمين العامّ محمد فرحان، ورئيس التطوير الدكتور نجيب صليوه".وأضاف: "استهل درجال حديثه بتَقديمِ التهنئةِ للشعبِ العراقيّ بمُناسبةِ الذكرى الرابعة بعد المئةِ لتأسيسِ الجيشِ العراقيّ الباسل ، متمنياً دوامَ نعمة والأمان لبلدنا الحبيب وهو يرفلُ بالعزِ والكرامة".واستعرضَ بعدَ ذلك "بعضَ التفصيلاتِ المُهمة التي صاحبت مشاركتنا الأخيرة والرؤية التي وضعها الاتحادُ فيما يخصُّ المُهمةَ المُقبلة التي تعدُّ مفصليةً في تأريخِ الكرةِ العراقيّة ".واستمع درجال بعدَ ذلك إلى "الطروحاتِ المُهمةِ التي أغنى بها المشاركون الجلسةَ لما فيها مصلحة المنتخبِ ومستقبله ".وخرج المجتمعون بجملةٍ من التوصياتِ الفنيّة والإداريّة التي ستخدمُ المنتخبَ الوطنيَّ في قادمِ المِشوار.يشارُ إلى أن اللجنةَ المُشكلة تألفت من عبد الإله عبد الحميد والدكتور صالح راضي ووميض منير والدكتور عدنان لفتة، وبسام رؤوف وحمزة هادي وأحمد مناجد والدكتور رياض مزهر وصفوان عبد الغني، فيما قدّم إبراهيم سالم وعماد هاشم اعتذارهما عن عَدمِ الحُضورِ لظرفٍ خاصٍ بهما .