قضية الاعتداء على الحكم حسين فلاح تتفاعل.. درجال يجتمع بحكام "دوري النجوم"

واستهل عدنان درجال بحسب بيان للاتحاد ورد للسومرية نيوز، "حديثه مع الإخوةِ الحكام بتجديدِ شجبه واستنكاره للحادثة التي ألمت بالحكم الدوليّ حسين فلاح"، وقال إن "الاتحادَ لن يتوانى مطلقًا في اتخاذِ القرارات المُناسبة التي تضمن سلامةَ العناوين الكرويّة المختلفة"، مبينًا أن "ما حدثَ للحكم الدوليّ حسين لن يمرَ مرور الكرام، بل سيكون درسًا لكل مَن تسول له نفسه تشويش الصورة الزاهية لدورينا الذي نطمح بأن يكون دائمًا في مقدمةِ دوريات المنطقة".وأكد درجال أن "إجراءاتٍ رادعةً على وفق لائحةِ الانضباطِ ستلحق بكل مَن يحاولُ تضبيبَ الصورة"، مشيرًا إلى أن "الاتحادَ يسعى دائمًا لأن تكون كل كفاءاته ضمن الصفوةِ المختارة في المنطقة والقارة، ومن ضمنها الطواقم التحكيميّة، والاهتمام بهذه الشريحة هو من أهم الأهداف التي تمّ وضعها والتي لا تقل شأنًا عن الأهدافِ الأخرى الموضوعة".من جهته، قال رئيسُ الحكام محمد عرب إن "الوقفةَ الشجاعةَ من قبل الحكام مع ما حدثَ أمس يدل على تماسكِ العائلة الواحدة رغم التحدياتِ الكبيرة التي تواجههم"، مبينًا أن "ما حدثَ اليوم من امتناع الحكام من قيادةِ المباريات لا يعدُّ إضرابًا بقدر ما هو تكاتفٌ أسريّ ينبغي أن يحدث".وأشار إلى أن "التطميناتَ التي أفصح عنها الكابتن عدنان درجال بددت كلَ المخاوف التي كانت تعتري صدورَ الحكام"، موضحًا أن "الطواقمَ قررت قيادةَ مباريات الجولة 13 بدءًا من يوم غد الخميس الذي سيشهد إجراء المباريات التي كان من المقرر أن تقام اليوم الأربعاء".وتعرض الحكم المساعد في لقاء كربلاء ودهوك إلى إصابة بعد رميه بالحجارة من مدرجات الجماهير الكربلائية، بينما تناقلت الأنباء قرارات بحرمان الجمهور وغرامة مالية واعتبار الفريق خاسرًا.وبعدها، قرر حكام الدوليين الاعتذار عن تحكيم مباريات الجولة 13 لدوري نجوم العراق، وذلك بعد الاعتداء الذي تعرض له زميلهم الحكم الدولي حسين في مباراة كربلاء ودهوك.من جانب آخر، أعرب عدد كبير من حكام الدرجة الأولى في محافظة البصرة عن تضامنهم مع زميلهم وقرروا تعليق نشاطاتهم في الجولة المقبلة لدوري النجوم، وقدموا ورقة اعتذار إلى رئيس الحكام ومدير دائرة الحكام في الكرة .في خطوة مشابهة، قرر الاتحاد الفرعي لكرة القدم في المثنى تعليق نشاطاته احتجاجاً على الاعتداء الذي تعرض له الحكم الدولي المساعد حسين .على غرار الحكام الدوليين وحكام الدرجة الأولى، قدم حكام VAR اعتذارهم عن تحكيم مباريات الجولة 13 لدوري النجوم بعد الاعتداء الذي تعرض له زميلهم حسين .