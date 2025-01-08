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برشلونة ومدريد بلا منافس.. كيف يتم توزيع مكافآت السوبر الإسباني؟

رياضة

2025-01-08 | 12:29
برشلونة ومدريد بلا منافس.. كيف يتم توزيع مكافآت السوبر الإسباني؟
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أظهر توزيع مكافآت بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تنطلق الأربعاء في المملكة العربية السعودية، تفاوتات كبيرة بين الفرق الأربعة المشاركة.

ويشارك في كأس السوبر الإسباني 2025 ريال مدريد وبرشلونة كبطل ووصيف للدوري المحلي، بالإضافة إلى أتلتيك بلباو بطل كأس الملك وصاحب الوصافة ريال مايوركا.

ويمنح الاتفاق المبرم بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الإسباني لكرة القدم مبلغ 40 مليون يورو نظير إقامة البطولة في البلد الخليجي.

ويتم تقسيم المبلغ بحيث يحصل الاتحاد الإسباني على 20 مليون يورو، نصف المبلغ، بينما يقسم النصف الآخر بين الفرق المشاركة.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن ريال مدريد وبرشلونة سيحصلان على 12 مليون يورو فيما بينهما، بواقع 6 ملايين لكل فريق.

لكن في المقابل لن يحصل أتلتيك بلباو إلا على 3 ملايين يورو يورو، بينما لن يتجاوز نصيب مايوركا أكثر من 1.5 مليون يورو، فيما يوزع المبلغ المتبقي بين البطل والوصيف.

الغريب أن صحيفة "ماركا" نشرت أرقاماً مختلفة إذ تؤكد حصول ريال مدريد على مبلغ يفوق برشلونة الذي بدوره سيحصل على 6 ملايين يورو.


بينما سيكون نصيب أتلتيك بلباو مليوني يورو مقابل 850 ألف يورو فقط لريال مايوركا.

بالإضافة إلى ذلك فإن هناك 4 ملايين أخرى سيتم توزيعها فيما بعد بواقع 2 مليون يورو للثنائي الفائز في نصف النهائي بواقع مليون يورو لكل فريق، ثم 2 مليون سيحصل عليها البطل.

ويلتقي اليوم الأربعاء في نصف النهائي الأول لكأس السوبر الإسباني، برشلونة وأتلتيك بلباو، بينما يواجه ريال مدريد فريق مايوركا يوم الخميس.

علماً بأن آلية توزيع أموال كأس السوبر الإسباني تتركز على عدة عوامل منها الجدارة الرياضية وحقوق البث التلفزيوني لكل فريق والتي ترتبط بشعبيته وتقييمات الجماهير.
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