التشكيلة الأساسية لقمة أرسنال ومانشستر يونايتد

نيوز – رياضة

أعلن المدير الفني لنادي أرسنال ميكيل أرتيتا عن التشكيلة الأساسية لفريقه لمواجهة ضيفه مانشستر يونايتد اليوم الأحد في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وستقام المباراة المرتقبة بين الغريمين على "الإمارات" في لندن.

ويدخل مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، المباراة بتشكيلة قوية، يقودها في الخط الأمامي، الألماني كاي هافيرتز بجانب الثنائي البرازيلي غابرييل مارتينيلي وغابرييل جيسوس.

في الجهة المقابلة، لجأ مدرب مانشستر يونايتد روبن اموريم، للإبقاء على الجناح المتألق أماد ديالو بديلا، حيث سيشارك عوضا عنه الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو.

وجاءت تشكيلة الفريقين كالتالي:

أرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: غابرييل، ويليام ساليبا، تيمبر، لويس سكيلي.

خط الوسط: جورجينيو، ميكيل ميرينو، مارتن أوديغارد.

خط الهجوم: مارتينيلي، غابرييل جيسوس، كاي هافيرتز.

مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: بايندير.

خط الدفاع: دي ليخت، هاري ماغواير، ليساندرو مارتينيز، نصير مزراوي.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، مانويل أوغارتي، ديوغو دالوت، كوبي ماينو.

خط الهجوم: هويلوند، غارناتشو.