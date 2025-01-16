المنتخب العراقي يستعيد سلاحًا مهمًّا من أسلحته السابقة قبيل التصفيات

وسيواجه المنتخب العراقي
منتخبي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات، يومي 20 و25 مارس/ آذار المقبل.
وتواصل مدرب المنتخب العراقي
كاساس خلال الفترة الماضية مع لاعب فريق كوينز بارك رينجرز الإنجليزي ألكسندر أوراها، حيث أخبره بأنه ضمن اهتماماته لمباريات العراق
القادمة في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم، وطالبه بالاستعداد جيدًا لخوض المباريات بعد فترة طويلة من الغياب.
وخيسوس كاساس أبلغ أوراها بأن معسكرًا وتجمعًا سيسبق مباراتي العراق
أمام الكويت وفلسطين، في تصفيات كأس العالم، حيث أبلغه بضرورة التحدث إلى ناديه، من أجل تسريحه مبكرًا، ليكي يوجد منذ البداية مع زملائه، كون المدرب الإسباني يريد التركيز بشكل كبير على الجوانب النفسية والفنية الخاصة باللاعبين، ومنحهم الثقة والدعم اللازمين لنسيان ما حدث في كأس الخليج.
ويتابع المدرب الإسباني وضع اللاعب ألكسندر أوراها، ومشاركته المنتظمة مع فريقه الحالي إبسفليت الناشط في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي، حيث انتقل إليه أوراها على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ليستعيد مستوياته بعد فقدانها لفترة بسبب الإصابة، لذلك فضل كوينز بارك رينجرز منح اللاعب الفرصة الكاملة، لكي يلعب مع فريق آخر حتى يعود وهو في تمام الجاهزية.
ألكسندر أوراها تواصل مع خيسوس كاساس قبل خليجي 26
وأوراها سبق وأن تحدث مع كاساس قبل بطولة كأس الخليج، حيث كان من المؤمل أن يلتحق اللاعب بالفريق العراقي، لكن أوراها أبلغ المدرب حينها، بأنه ليس بالجاهزية التي تؤهله للعب بمستوى الفريق العراقي
في بطولة تنافسية مثل كأس الخليج، لذلك قبل الإسباني اعتذاره، وطالبه ببذل جهود مضاعفة لتحسين مستواه.
ويمتلك أوراها (21 عامًا) 17 مباراة دولية مع المنتخبات العراقية بمختلف فئاتها الشباب والأولمبي والمنتخب الأول، حيث كانت آخر مواجهة حضر في قائمتها اللاعب في مباراة المنتخب العراقي
الأولمبي أمام نظيره المصري، في 20 يناير/ كانون الأول 2024.
وخاض أوراها مع فريقه الحالي إبسفليت 7 مباريات منذ بداية الموسم، حيث لعب أغلبها بصفة أساسية، بحسب الاتفاق المبرم بين كوينز بارك رينجرز وفريقه الحالي.