المنتخب العراقي يستعيد سلاحًا مهمًّا من أسلحته السابقة قبيل التصفيات

وسيواجه المنتخب منتخبي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات، يومي 20 و25 مارس/ آذار المقبل.وتواصل مدرب المنتخب كاساس خلال الفترة الماضية مع لاعب فريق كوينز بارك رينجرز الإنجليزي ألكسندر أوراها، حيث أخبره بأنه ضمن اهتماماته لمباريات القادمة في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم، وطالبه بالاستعداد جيدًا لخوض المباريات بعد فترة طويلة من الغياب.وخيسوس كاساس أبلغ أوراها بأن معسكرًا وتجمعًا سيسبق مباراتي أمام الكويت وفلسطين، في تصفيات كأس العالم، حيث أبلغه بضرورة التحدث إلى ناديه، من أجل تسريحه مبكرًا، ليكي يوجد منذ البداية مع زملائه، كون المدرب الإسباني يريد التركيز بشكل كبير على الجوانب النفسية والفنية الخاصة باللاعبين، ومنحهم الثقة والدعم اللازمين لنسيان ما حدث في كأس الخليج.ويتابع المدرب الإسباني وضع اللاعب ألكسندر أوراها، ومشاركته المنتظمة مع فريقه الحالي إبسفليت الناشط في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي، حيث انتقل إليه أوراها على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ليستعيد مستوياته بعد فقدانها لفترة بسبب الإصابة، لذلك فضل كوينز بارك رينجرز منح اللاعب الفرصة الكاملة، لكي يلعب مع فريق آخر حتى يعود وهو في تمام الجاهزية.وأوراها سبق وأن تحدث مع كاساس قبل بطولة كأس الخليج، حيث كان من المؤمل أن يلتحق اللاعب بالفريق العراقي، لكن أوراها أبلغ المدرب حينها، بأنه ليس بالجاهزية التي تؤهله للعب بمستوى الفريق في بطولة تنافسية مثل كأس الخليج، لذلك قبل الإسباني اعتذاره، وطالبه ببذل جهود مضاعفة لتحسين مستواه.