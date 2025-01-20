لن يكمل عقده.. أنشيلوتي يقرر الرحيل عن ريال مدريد

وبحسب الصحفي الإسباني إيدو بيدال من محطة راديو "ستاديو نوتشي"، فإنه "من المقرر أن يرحل أنشيلوتي عن النادي مع نهاية الموسم الحالي بغض النظر عما إذا كان الفريق سيحقق المزيد من الألقاب أم لا".ويزعم بيدال أن "مستقبل أنشيلوتي قد حدد بالفعل حتى لو كانت إدارة مدريد، بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، تريد منه احترام عقده الذي يستمر حتى صيف عام 2026".وأكد بيدال أن "المدرب الإيطالي المخضرم لا يفكر في الاعتزال في هذه المرحلة ويريد التدريب في بلد آخر".وكان أنشيلوتي عاد إلى لفترة ثانية في عام 2021 بعد أن سبق له الإشراف على "لوس بلانكوس" بين عامي 2013 و2015.وفي ولايته الثانية، قاد المدرب الإيطالي، النادي للفوز بلقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في دوري أبطال أوروبا، وكأس الملك، وكأسين للسوبر الأوروبي، وكأسين للسوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، وكأس إنتركونتيننتال.كما أصبح المدرب البالغ من العمر 65 عاما، الأكثر تتويجا في تاريخ مع أكبر عدد من الألقاب التي فاز بها.هذا الموسم، يتصدر بعد 20 مرحلة لكنه مني بخسارتين قاسيتين أمام غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 0-4 في الليغا، و2-5 في نهائي كأس السوبر الإسباني.كما يعاني هذا الموسم في مسابقته المفضلة دوري أبطال أوروبا، إذ فاز بثلاث مباريات فقط من أصل ست خاضها في دور المجموعات حتى الآن.