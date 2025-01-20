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أندية عملاقة تعاني.. ترتيب دوري أبطال أوروبا

رياضة

2025-01-20 | 13:00
أندية عملاقة تعاني.. ترتيب دوري أبطال أوروبا
326 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
تقام منتصف هذا الأسبوع مباريات الجولة السابعة قبل الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، حيث تتطلع الأندية الكبيرة المتعثرة لتصحيح مسارها والتأهل مباشرة لثمن النهائي.

النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا تقام على أساس نظام جديد، حيث تم استبدال دور المجموعات بنظام الدوري، إذ يخوض كل فريق بين الأندية الـ36 المشاركة في البطولة، 8 مباريات، وتصعد أول 8 فرق مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، في حين تخوض الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، على أن تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى ثمن النهائي، وبعدها تستكمل المباريات بنظام الذهاب والإياب وصولا للنهائي من مباراة واحدة.
 
وتعاني أندية كبيرة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على غرار ريال مدريد حامل اللقب والأكثر تتويجا باللقب القاري (15 لقبا)، ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، حيث باتت فرصة هذه الأندية في احتلال المراكز الثمانية الأولى للتأهل مباشرة للدور ثمن النهائي صعبة ومعقدة.
 
وقد يودع فريق كبير البطولة القارية مبكرا وبالأخص باريس سان جيرمان في حال عدم حصده للنقاط في الجولتين المتبقيتين.
 
وفي ما يلي الترتيب العام لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا قبل جولتين من ختام المنافسات:
 
1- ليفربول: 18 نقطة
 
2-برشلونة: 15 نقطة
 
3-أرسنال: 13 نقطة
 
4-باير ليفركوزن: 13 نقطة
 
5-أستون فيلا: 13 نقطة
 
6- إنتر ميلان: 13 نقطة
 
7-بريست: 13 نقطة
 
80-ليل: 13 نقطة
 
9- بوروسيا دورتموند: 12 نقطة
 
10-بايرن ميونخ: 12 نقطة
 
11-أتلتيكو مدريد: 12 نقطة
 
12-ميلان الإيطالي: 12 نقطة
 
13-أتالانتا الإيطالي: 11 نقطة
 
14-يوفنتوس: 11 نقطة
 
15-بنفيكا البرتغالي: 10 نقاط
 
16-موناكو الفرنسي: 10 نقاط
 
 
17-سبورتينغ البرتغالي: 10 نقاط
 
18- فينورد الهولندي: 10 نقاط
 
19-كلوب بروج: 10 نقاط
 
20-ريال مدريد الإسباني: 9 نقاط
 
21- سلتيك الأسكتلندي: 9 نقاط
 
22-مانشستر سيتي الإنجليزي: 8 نقاط
 
23-أيندهوفن الهولندي: 8 نقاط
 
24-دينامو زغرب الكرواتي: 8 نقاط
 
25-باريس سان جيرمان الفرنسي: 7 نقاط
 
26-شتوتغارت: 7 نقاط
 
27-شاختيور دونيتسك: 4 نقاط
 
28-سبارتا براغ: 4 نقاط
 
29- شتورم غراتس النمساوي: 3 نقاط
 
30-جيرونا الإسباني: 3 نقاط
 
31-النجم الأحمر الصربي: 3 نقاط
 
32-سالزبورغ النمساوي: 3 نقاط
 
33-بولونيا الإيطالي: نقطتان
 
34-لايبزيغ الألماني: صفر نقاط
 
35-يونغ بويز السويسري: صفر نقاط
 
36-سلوفان براتيسلافا السلوفاكي: صفر نقاط.

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