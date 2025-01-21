ديوكوفيتش يتأهل لنصف نهائي أستراليا المفتوحة للتنس بعد الاطاحة بـ ألكاراز

وتمكن النجم الإسباني كارلوس ألكاراز من حسم المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة 6-4، قبل أن يقوم الصربي نوفاك ديوكوفيتش من حسم ثلاث متتالية بنتائج 6-4 و6-3 ثم 6-4 ليفوز ويتأهل لنصف النهائي.ويعتبر الفوز في مواجهة اليوم هو الثاني لديوكوفيتش على ألكاراز، في مواجهات اللاعبين ببطولات جراند سلام، مع العلم أن النجم الإسباني حقق أيضا انتصارين على نظيره الصربي في المسابقات الأربع الكبرى.ومن المقرر أن يلتقي ديوكوفيتش في دور نصف النهائي ضد أليكساندر زفيريف يوم الجمعة المقبل 24 كانون الثاني.