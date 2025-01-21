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ديوكوفيتش يتأهل لنصف نهائي أستراليا المفتوحة للتنس بعد الاطاحة بـ ألكاراز
Alsumaria Tv
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تمكن النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، اليوم الثلاثاء، من تخطي خصمه كارلوس ألكاراز بثلاثة مجموعات مقابل واحدة في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ليتأهل إلى نصف النهائي الـ50 في مسيرته ويحطم الرقم القياسي المكتوب باسمه.
وتمكن النجم الإسباني كارلوس ألكاراز من حسم المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة 6-4، قبل أن يقوم الصربي نوفاك ديوكوفيتش من حسم ثلاث مجموعات
متتالية بنتائج 6-4 و6-3 ثم 6-4 ليفوز ويتأهل لنصف النهائي.
ويعتبر الفوز في مواجهة اليوم هو الثاني لديوكوفيتش على ألكاراز، في مواجهات اللاعبين ببطولات جراند سلام، مع العلم أن النجم الإسباني حقق أيضا انتصارين على نظيره الصربي في المسابقات الأربع الكبرى.
ومن المقرر أن يلتقي ديوكوفيتش في دور نصف النهائي ضد أليكساندر زفيريف يوم الجمعة المقبل 24 كانون الثاني.
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