هل سينتقل علي الحمادي لنادي وست بروميتش الإنجليزي؟

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ويحتل فريق وست بروميتش البيون، المركز السادس في الإنجليزي، ويسعى إلى المنافسة على التأهل إلى في الموسم المقبل.واللاعب علي الحمادي هادئ جدًّا بشأن مستقبله ووضعه مع إبسويتش تاون الإنجليزي، إذ كان يفكر منذ فترة طويلة بالانتقال إلى صفوف فريق آخر، كي يحظى بدقائق لعب أكثر، لكن فكرة الانتقال تأجلت في أكثر من مناسبة، بسبب تمسك المدرب كيران ماكينا بخدماته وتشجيعه له ومنحه الثقة.ولم ينتقل الحمادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما نجح المدرب بإقناعه بالبقاء، لكن اللاعب منفتح اليوم لخوض تجربة جديدة، والانتقال إلى فريق آخر يمنحه المزيد من الدقائق للعب، إذ تلقى مجموعة عروض من أندية كاونتي وأكسفورد يونايتد، لكن اللاعب لم يكن مقتنعًا جدًّا بهذه العروض.وينظر الحمادي إلى عرض وست بروميتش البيون بجدية أكبر، ويرى أنها أفضل فرصة له كي يستعيد مستوياته، خصوصًا وأن وست بروميتش بحاجة ماسة إلى مهاجم بإمكانه تسجيل الأهداف، ويمتلك الخبرة الكافية في بطولة التشامبيون شيب (الدرجة الأولى)، وأيضًا فإن العقد سيكون إعارة حتى نهاية الموسم، وهو مناسب جدًّا للاعب الذي لا يرغب في ترك إبسويتش تاون بشكل نهائي.وأبلغ الحمادي وست بورميتش بحجز موعد لإجراء الفحص الطبي كي يكمل إجراءات انتقاله، إذ تحصل اللاعب على موافقة مدربه كيران ماكينا، الذي بدأ بالفعل في البحث عن مهاجم آخر يعزز به صفوف الفريق، لاسيما وأنه أكد في السابق بأنه يريد 3 مهاجمين في صفوف فريقه، ومع رحيل الحمادي سيبقى له مهاجمان فقط، بحسبولعب الحمادي (22 عامًا) 11 مباراة في هذا الموسم، بمجموع دقائق لعب لم يتجاوز 125 دقيقة فقط، حيث عانى لفترة طويلة من الإصابة ومشكلات في اللياقة البدنية، لذلك يحاول الظهور بوجه مغاير من خلال الانتقال إلى وست بروميتش البيون خلال الأيام القليلة المقبلة.وكان علي الحمادي قد انضم إلى إبسويتش تاون "البلوز"، قادمًا من فريق ويمبلدون في دوري الدرجة الثانية قبل عام، حيث سجل حينها أربعة أهداف في 14 مباراة لمساعدتهم على تأمين الصعود إلى الموسم الماضي. ‏