ما هو قرار علي الحمادي بعد تعثر الانتقال إلى وست بروميتش؟

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وكان الحمادي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف وست بروميتش ألبيون، لكن فريقه إبسويتش تاون رفض رحيله بسبب عدم الاتفاق على صيغة العرض.وإدارة نادي إبسويتش تاون سبق وأن وافقت على انتقال اللاعب علي الحمادي إلى صفوف وست بروميتش ألبيون خلال اليومين الماضيين حتى منحت اللاعب الضوء الأخضر لإجراء الفحوص الطبية، التي تسبق توقيع والانتقال، لكن توقف المفاوضات فجأة كون ألبيون أراد ضم الحمادي بشكل دائم في حين أراد إبسويتش تاون منحه بصيغة الإعارة.والحمادي كان منفتحًا جدًا على الانتقال وأراد تمثيل وست بروميتش ألبيون، خصوصًا أنّ الفريق الجديد كان قد أكد له بأنه سيكون أساسيًا في الفريق لأنه يضع آماله عليه ليساعد الفريق في المنافسة على التأهل إلى الدوري الإنجليزي، تمامًا كما فعله في الموسم الماضي مع فريقه الحالي إبسويتش تاون حين أسهم بشكل كبير في تحقيق حلم التأهل، لذلك فإن اللاعب يحظى بمكانه خاصة لدى مدرب إبسويتش تاون كيران ماكينا.والمدرب كيران ماكينا كان له دور كبير جدًا في تعطيل صفقة انتقال الحمادي إلى وست بروميتش، لأنه لا يريد أن يخسر جهود للاعب بشكل كامل، بل يريد فقط إعارته ليعود مجددًا إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل، بالتالي سيكون شرط إبسويتش تاون هو رحيل الحمادي على سبيل الإعارة فقط وليس بانتقال دائم.واتخذ علي الحمادي قرارًا حاسمًا وهو عدم الاستمرار مع فريقه في ظل عدم الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية أو على أقل تقدير المشاركة بشكل شبه منتظم، بالتالي فإن رحيله بات شبه مؤكد، خصوصًا أن اللاعب لديه مجموعة عروض من أندية التشامبيونشيب وسيحدد وجهته المقبلة قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية في إنجلترا نهاية الشهر الحالي، بحسب