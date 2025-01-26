المنتخب العراقي في مرحلة التقييم.. لائحة انضباطية ومقترحات لاتحاد الكرة

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ويحتل منتخب أسود الرافدين المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، متخلفًا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر كوريا الجنوبية، ومتفوقًا على صاحب المركز الثالث المنتخب الأردني بفارق نقطتين.ويعمل الاتحاد لكرة القدم حاليًّا على تأمين معسكر تدريبي لمنتخب أسود الرافدين، قبل مواجهتي الكويت وفلسطين في تصفيات كأس العالم، حيث من المقرر أن يكون المعسكر في أو الدوحة بحسب طلب مدرب منتخب خيسوس كاساس، الذي أكد ضرورة تجميع اللاعبين قبل مدة من المباريات.وقدمت اللجنة الفنية في الاتحاد لكرة القدم مجموعة توصيات ومقترحات إلى الاتحاد، ومن بينها لائحة انضباطية تحد من حركات اللاعبين، وتجعلهم أكثر انضباطًا في المعسكر. وأبرز بنود هذه اللائحة هي الابتعاد عن التصريحات في كل وسائل الإعلام، ومنع الزيارات إلى معسكر أسود الرافدين من قبل الأصدقاء، وغيرهم من الصحفيين والمشاهير.كما ان جميع لاعبي المنتخب سيوقعون على اللائحة قبل الدخول في المعسكر التدريبي الذي يسبق المباراتين، وذلك لضمان عدم تكرار الأخطاء التي رافقت الفريق ابتداءً من كأس آسيا 2023 في قطر، حيث شهد معسكر منتخب دخول عدد من الجماهير والمشاهير إلى فندق أسود الرافدين، والتقاط الصور مع اللاعبين، وآخرها كان في معسكر المنتخب بقطر قبل المشاركة في كأس الخليج.والاتحاد وبعد اجتماعه مع رئيس الحكومة العراقية والتوصيات والتحذيرات التي تلقاها، سيتعامل بشكل مختلف تمامًا مع وضع منتخب وسيحاول توفير بيئة ملائمة لإعداد الفريق فنيًّا وإداريًّا ونفسيًّا، قبل مباراتي الكويت وفلسطين، خصوصًا وأن كاساس يرغب في تحقيق الانتصار بالمباراتين للاقتراب من حلم المونديال خطوة إضافية، وفقاً لـ"يذكر أن منتخب سيواجه الكويت وفلسطين يومي 20 و25 مارس/ آذار المقبل في ورام الله (بحسب الاتحاد الفلسطيني)، وسيحاول تحقيق الفوز في المباراتين، مع انتظار نتائج المنتخبين الأردني والكوري الجنوبي، من أجل الاقتراب أكثر من التأهل.