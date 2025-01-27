أرقام خيالية.. كتيبة فليك تدخل تاريخ برشلونة

وفي أول 32 مباراة من الموسم الحالي، سجل البلاوجرانا خمسة أهداف أو أكثر في 10 مباريات: أمام فالنسيا (7-1)، بنفيكا (4-5)، بيتيس (5-1)، (2-5)، مايوركا (1-5)، النجم (2-5)، إشبيلية (5-1)، يونج بويز (5-0)، فياريال (1-5) وبلد (7-0).وتجعل الأرقام، في انتظار نهاية الموسم، التشكيلة الحالية صاحبة أفضل معدل تهديفي للبارسا في العقود الأخيرة. وحتى قدوم فليك كان الفريق صاحب أعلى معدل تهديفي في المباراة الواحدة في السنوات الأخيرة الذي كان يقوده النجم ليو ميسي، الهداف التاريخي للنادي برصيد 672 هدفًا.ويعود أقرب معدل تهديفي لرجال فليك إلى تشكيلة موسم 2011-12، عندما سجلت كتيبة بيب جوارديولا 2.97 هدفًا في المباراة الواحدة، بمعدل 190 هدفًا في 64 مباراة، وهو رقم قياسي في موسم سجل فيه وحده 73 هدفًا.كما يتفوق المعدل التهديفي للفريق الحالي على فريق المدرب لويس إنريكي، الذي فاز بالثلاثية في موسم 2014-2015 (الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا) مع ثلاثي الهجوم المكون من ولويس سواريز ونيمار جونيور.وأنهى برشلونة (MSN) الموسم المثالي بتسجيل 175 هدفًا في 60 مباراة رسمية، أو بعبارة أخرى، سجلوا ما معدله 2.92 هدفًا في المباراة الواحدة.وسجل الثلاثي وسواريز ونيمار 122 هدفًا، أي بنسبة 69.7% من إجمالي أهداف الفريق آنذاك.وتتوزع الأهداف بشكل متساوٍ أكثر على فريق فليك، حيث سجل الثلاثي الهجومي، المكون من روبرت ليفاندوفسكي ورافائيل دياز "رافينيا" ولامين يامال 61 هدفاً حتى الآن، أي 60.40% من المجموع الكلي.وسجلت الفرق التاريخية الأخرى التي قادها ميسي، مثل تلك التي فازت بالثلاثية في موسم (2008-09) مع بيب جوارديولا على مقاعد البدلاء، أو التي فازت بالليجا برصيد 100 نقطة في موسم (2012-13) بقيادة تيتو فيلانوفا، معدلا تهديفيا بلغ 2.55 و2.63 على التوالي، أي بعيدًا عن المعدل الحالي الذي يبلغ 3.16.ولم يتجاوز فريق "الأحلام" الذي قاده يوهان كرويف، الذي فاز بكأس أوروبا عام 1992 (معدل 2.07)، ولا فريق فرانك ريجارد، الذي فاز بدوري الأبطال عام 2006 (2.12)، المعدل الحالي للفريق الذي يقوده المدرب القادم من مدينة هايدلبرج الألمانية.ولم يسجل أي فريق آخر في الدوريات الأوروبية الكبرى أهدافًا أكثر من الفريق الكتالوني، ويليه (87)، تشيلسي (84)، ليفربول (83)، بايرن ميونخ (83)، مانشستر سيتي (74)، أتالانتا (72)، توتنهام (72)، أرسنال (70)، وإنتر ميلان (69)، الذي يختتم قائمة أفضل 10 فرق أوروبية.