برشلونة يعادل أفضل انطلاقة في تاريخه بالدوري الإسباني

وحقق الفريق الكتالوني، بقيادة مدربه الألماني ، انتصاره الثامن توالياً، ليعادل أفضل انطلاقة في تاريخ النادي بالمسابقة، والمسجلة في موسم 2013-2014 تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو.ويظل الرقم القياسي لانطلاقات مسجلاً باسم ، الذي حقق تسعة انتصارات متتالية في بداية موسم 1968-1969 بقيادة مدربه ميغيل مونيوز.وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة بالعلامة الكاملة، مواصلاً تصدره جدول ترتيب الدوري، بفارق خمس نقاط عن ، صاحب المركز الثاني.