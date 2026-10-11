برشلونة يعادل أفضل انطلاقة في تاريخه بالدوري الإسباني

مانشستر سيتي يهزم ليفربول بثلاثية نظيفة
13:19 | 2026-10-11
مدرب النصر يكشف حالة رونالدو بعد أزمته مع منتخب البرتغال
12:18 | 2026-10-11
ليفربول ومانشستر سيتي في مواجهة على صفيح ساخن.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة
10:33 | 2026-10-11
تأجيل مباراة في الدوري السعودي بسبب الظروف الخارجة عن إرادة الأندية
10:02 | 2026-10-11
فلاح حسن يحدد سقف عقود اللاعبين العراقيين ويطالب بالاعتماد على المحترفين بالخارج
07:53 | 2026-10-11
العين الإماراتي يصل إلى البصرة لمواجهة القوة الجوية آسيوياً
07:06 | 2026-10-11