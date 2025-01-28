تفاصيل احتراف الأردني عبد الرحمن أبو الكاس في العراق

وشكلت مغادرة نجم "غزلان الشمال" فريقه الأم، صدمة كبيرة لجماهيره نظرا لأهمية اللاعب، وقيمته الفنية حيث يعد من أبرز عناصر الخبرة التي يعتمد عليها وخاصة في الدوري الأردني.وتعتبر هذه التجربة الاحترافية الأولى التي يخوضها أبو الكاس، وهو الذي بدأ مسيرته الكروية بالفئات العمرية في النادي وصولا للفريق الأول الذي توج معه قبل ثلاثة مواسم بلقب الدوري الأردني للمحترفين.وودع أبو الكاس الذي سبق له الانضمام لصفوف منتخب النشامى، جماهير الفريق عبر رسالة نشرها على حسابه الرسمي في فيسبوك، حيث قال: "لكل بداية نهاية، تم فسخ عقدي مع نادي مدينتي بالتراضي بعد رحلة طويلة".وأضاف: "أشكر إدارة النادي ممثلة برئيسها وأعضائها والجهاز الفني والطبي وإخواني اللاعبين وأسأل الله التوفيق لي ولهم في قادم الأيام، وأيضًا أشكر جمهور نادي الرمثا، ولكم في قلبي كل المحبة والاحترام".وحاز أبو الكاس على جائزة في موسم 2022 خصصها الاتحاد الأردني لأجمل هدف وأحرزه في مرمى الفيصلي عبر تسديدة من مسافة بعيدة.ومن المحطات المضيئة بمسيرته الكروية تتويجه مع المنتخب الأردني الأولمبي بلقب غرب آسيا قبل أربع سنوات بقيادة المدير الفني أحمد هايل حيث كان من أهم عناصر المنتخب آنذاك، فضلا عن تتويجه بلقب الدوري الأردني مع الرمثا بعد غياب امتد لـ40 عاما.ويشغل أبو الكاس مركز خط الوسط، حيث يمتاز بصناعة الألعاب لما يمتلكه من رؤية ثاقبة داخل الملاعب، ويتمتع بالمهارة، والقدرة على التسديد المتقن من مسافات بعيدة.