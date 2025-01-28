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فليك يوجه رسالة لجماهير برشلونة

رياضة

2025-01-28 | 08:47
فليك يوجه رسالة لجماهير برشلونة
288 مشاهدة

أكد الألماني هانز فليك مدرب برشلونة أن التتويج بلقب الدوري الإسباني يبقى الأولوية له مع الفريق الكتالوني هذا الموسم.

ويستعد برشلونة لإنهاء رحلته في مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا الإيطالي غداً الأربعاء.

وضمن برشلونة التأهل إلى مرحلة ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا باحتلاله المركز الثاني خلف المتصدر ليفربول.

ولكن العملاق الكتالوني يعاني على مستوى الدوري الإسباني حيث يحل ثالثاً برصيد 42 نقطة خلف ريال مدريد (49) وأتلتيكو مدريد (45).

وقال فليك في المؤتمر الصحفي للقاء أتالانتا: "بالنسبة لي الدوري هو أهم شيء، وسنقيم الوضع في نهاية الموسم".

وعن دوري أبطال أوروبا تحدث المدرب المتوج باللقب القاري في 2020 مع بايرن ميونخ: "هي البطولة الأكثر صعوبة، من المهم للغاية أن نهزم أتالانتا لإنهاء المرحلة بأفضل شكل ممكن واحتلال الوصافة".

وشدد المدرب الألماني على أنه يريد إنهاء مرحلة الدوري في الوصافة وهو المكان الذي لم يضمنه بشكل نهائي حتى الآن.

ويحتل أرسنال الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي المركزين الثالث والرابع خلف برشلونة بنفس الرصيد من النقاط، يليهما أتلتيكو مدريد خامسأً بـ15 نقطة.

ولكن على الأقل ضمنت كتيبة فليك عدم خوض ملحق للتأهل لثمن النهائي والحصول على فترة راحة حتى دور الستة عشر الذي سيقام في مارس/ أذار المقبل.

يذكر أن فليك نجح مع برشلونة خلال الموسم الحالي في تحقيق 23 فوز في 32 مباراة لكنها خسر 6 مرات وتعادل في 3.
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فليك

برشلونة

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