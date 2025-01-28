بـ 257 مليون يورو.. من صاحب أغلى هدف في التاريخ؟

وأعلن نادي صباح اليوم الثلاثاء انفصاله عن نيمار دا سيلفا بالتراضي، ليطوي بذلك صفحة قصيرة ومثيرة للجدل في مسيرة البرازيلي مع "الزعيم"، إثر تعرضه لإصابة خطيرة بقطع في الرباط الصليبي بعد أسابيع قليلة من انضمامه، مما حال دون مشاركته بشكل منتظم مع الفريق.فقد انضم نيمار البالغ من العمر 32 عاما، إلى صفوف نادي في عام 2023 قادما من سان الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو.رغم قصر الفترة التي قضاها نيمار مع الفريق السعودي، فقد دخل التاريخ بهدف يعتبر الأغلى في تاريخ كرة القدم، وهو الوحيد له بقميص "الزعيم" وسجله في مرمى نادي نساجي الإيراني (3-0) في تشرين الاول 2023، بدوري أبطال آسيا، وكلف هذا خزينة 257 مليون يورو.فقد دفع نادي 257 مليون يورو للحصول على اللاعب البرازيلي، موزعة بين 60 مليون يورو قيمة انتقاله من سان جيرمان، و197 مليون يورو هي إجمالي ما تقاضاه اللاعب خلال فترة وجوده في النادي، مع أنباء أنه تخلى عن جزء من راتبه مقابل الرحيل في كانون الثاني.وشارك نيمار في 7 مباريات فقط بواقع 428 دقيقة فقط، وكانت آخر مشاركة له مع النادي السعودي في تشرين الثاني2023.ويكون نيمار بذلك، قد تقاضى حوالي 600 ألف يورو عن كل دقيقة لعبها بقميص الهلال، ما يجعله واحدا من أكثر اللاعبين كلفة في التاريخ.