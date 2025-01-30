دوري الأبطال.. المواجهات المحتملة وموعد القرعة وآلية لعب دور 16

وأسدل الستار أمس الأربعاء على مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، في النسخة الأولى بالنظام الحديث، وتم الكشف عن الأندية التي تأهلت لملحق دور الـ16.وبلغ مباشرة إلى دور الـ16 "للتشامبيونز ليغ"، كل من: ليفربول (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، أرسنال (إنجلترا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، أتلتيكو (إسبانيا)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، ليل (فرنسا) وأستون فيلا (إنجلترا).وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قام بتغيير نظام دوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32، مع تأهل الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.وأصحاب المراكز من الـ9 وحتى الـ24، يخوضون ملحقا بنظام الذهاب والإياب، تصعد منه 8 فرق إلى دور الـ16 (خروج المغلوب).وستقام مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا يومي 11 و 12 فبراير المقبل، والإياب بعد أسبوع يومي 18 و19 من الشهر ذاته.يذكر أن مباريات إياب الملحق، ستُقام على ملعب صاحب التصنيف الأعلى في الدور الأول.. كما يمكن لأي فريق مواجهة آخر من بلده، أو سبق أن لعب معه في النسخة الحالية.أما احتمالات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 فستكون كالآتي:موناكو أو بريست X باريس سان جيرمان أو بنفيكاسبورتنج لشبونة أو كلوب بروغ X أتالانتا أو بوروسيا دورتموندسيلتيك أو مانشستر سيتي X أو بايرن ميونخفينورد أو يوفنتوس X ميلان أو آيندهوفنوسيكون نظام القرعة، بأن يلتقي صاحب المركز التاسع أو العاشر مع صاحبي المركزين الـ23 أو الـ24، وذلك حسب ما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسبقا.كذلك أصحاب المركز الـ11 أو 12 ضد أصحاب المركز 21 أو 22، وأيضا الـ13 أو 14 ضد المركز 19 أو 20، ثم 15 أو 16، ضد 17 أو 18.موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروباتقام قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، غدا الجمعة 31 يناير، عند الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة بمدينة نيون السويسرية.القنوات الناقلة لقرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبايتم بث القرعة عبر قنوات بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة.