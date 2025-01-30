نظام عقوبات جديد يهدد فينيسيوس في أبطال أوروبا

وغاب فينيسيوس عن 3 مباريات من آخر أربع لريال بسبب الإيقاف، وفي المباريات الثلاث سجل الفريق 10 أهداف واستقبل هدفًا وحيدًا، رغم أن الخصوم كانوا أقل قوة.وغاب اللاعب البرازيلي عن مواجهة بريست (3-0) مساء الأربعاء في ختام الدور الأول من مسابقة دوري الأبطال، بسبب حصوله على 3 بطاقات صفراء، كان آخرها في الانتصار أمام سالزبورج (5-1).لكن وفقًا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن تعديلًا جديدًا في قواعد الانضباط الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يجعل موقف فينيسيوس أكثر خطورة في المراحل المقبلة.وتنص القواعد الجديدة، على أنه يتم إيقاف اللاعب لمباراة واحدة في حال حصل على 3 بطاقات صفراء، بيد أن الإيقاف الثاني يأتي بعد بطاقتين فقط، والإيقاف الأخير يحدث بعد بطاقة صفراء واحدة فقط.وإذا أراد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، فعليه خوض 9 مباريات إضافية، وبالنظر إلى أن فينيسيوس يحصل على بطاقة صفراء كل 2.6 مباراة في الموسم الحالي، فإنه بحاجة إلى التحكم في انفعالاته لتجنب الغياب عن مواجهات حاسمة.جدير بالذكر أن معظم بطاقات فينيسيوس هذا الموسم، جاءت بسبب الاعتراض على قرارات الحكام، بينما كانت البطاقة الحمراء التي حصل عليها أمام فالنسيا بسبب ردة فعله مع حارس الخفافيش ستول ديمتريفسكي.وبالإضافة إلى فينيسيوس، فإن جود بيلينجهام لديه بطاقتين صفراوين، ما يعني أنه على بعد بطاقة واحدة فقط من الإيقاف. ومع ذلك، سيتم مسح جميع البطاقات في ربع النهائي، ثم مرة أخرى في نصف النهائي، وهو ما قد يكون فرصة جيدة لريال لتجنب فقدان لاعبيه الأساسيين في المباريات الحاسمة.يشار إلى أن احتل المركز الـ11 في جدول الترتيب، وتأهل لخوض ملحق ثمن النهائي، وسيعرف منافسه غدًا الجمعة من خلال القرعة، علمًا بأنه سيكون محصورًا بين مانشستر سيتي وسيلتيك.