الدوري الأوروبي.. المتأهلون والفرق المشاركة في الملحق الفاصل لدور الـ16

وتضم الفرق المتأهلة مباشرة إلى دور الـ16 كلا من: "لاتسيو - أتلتيك بيلباو - مانشستر يونايتد - توتنهام هوتسبير - آينتراخت فرانكفورت - أولمبيك ليون - أولمبياكوس - رينجرز".أما الفرق المتأهلة إلى الملحق المؤهل لدور الـ16 فجاءت كالتالي: "بودو/جليمت - أندرلخت - ستيوا بوخارست - أياكس أمستردام - ريال سوسيداد - جلطة سراي - روما - فيكتوريا بلزن - فرينكفاروسي - بورتو - ألكمار - ميتييلاند - سانت جيلواز - باوك - تيفينتي - فنربخشة".يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيجري، اليوم الجمعة، مراسم قرعة الملحق المؤهل لدور الـ16، ليتعرف كل فريق على منافسه الذي سيواجهه مرتين (ذهابا وإيابا).وشهد الموسم الحالي إقامة بنظام جديد على غرار دوري الأبطال، عبر وضع 36 فريقا ضمن دوري واحد، مع خوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين.ويتأهل الثمانية الأوائل في الترتيب العام إلى دور الـ16 مباشرة، فيما يخوض كل من احتل المراكز من 9 إلى 24 ملحقا مؤهلا، عبر مواجهة فريق في مباراتين بنظام الذهاب والإياب.